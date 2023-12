"Poesie a pezzi", la nuova raccolta di Luigi Pizzuto

MONTENERO DI BISACCIA. Si svolgerà domenica 17 dicembre, presso la Sala consiliare del comune di Montenero di Bisaccia la presentazione della nuova silloge poetica dello scrittore molisano Luigi Pizzuto. “Poesie a pezzi” (Editrice Lampo, 2022) è il titolo della nuova raccolta poetica dello scrittore molisano, raccolta che segue al volume “Versi in quarantena” e si colloca in una vasta produzione lirico- saggistica in cui l'autore originario di Colletorto si conferma come voce colta e interessante.

Una raccolta ricca di temi e spunti interpretativi e conoscitivi, che si frantuma in "pezzi" d'alto valore evocativo, in un dettato poetico che scandaglia con lirismo e acume la realtà e finisce per ricomporsi come tante tessere di un mosaico in una dichiarazione poetica in cui l'umana dimensione resta la cifra espressiva del suo autore. Dialogherà con l'autore la scrittrice e poetessa Laura D'Angelo.

Le poesie sono illustrate dai murales del Premio Antonio Giordano, con prefazione di Ubaldo Spina. L'evento, fissato per le ore 18, è organizzato dall'Università delle Tre Età, con gli interventi e saluti a cura del Sindaco Simona Contucci e della Presidente dell'Università delle Tre Età Margherita Rosati.