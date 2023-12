Chimisso: «È il momento di portare il progetto dell'Avis a livello regionale»

TERMOLI. Tutto ciò che si semina porta frutti concreti, anche immediati, come il progetto Avis Scuola, che mette a contatto il mondo dei volontari e della donazione di sangue con la popolazione studentesca. L’Avis di Termoli prosegue con il suo progetto nelle scuole del territorio. Tra gli istituti spicca l’impegno dell’Alberghiero di Termoli, al quale è stato consegnato il labaro.





Numeri in discreto incremento per quanto riguarda gli studenti che scelgono di donare sangue e plasma. L’evento, "L’impegno nel volontariato, un antidoto alla violenza", si è tenuto presso l’ex cinema sant’Antonio. Dopo il saluto del presidente Avis Termoli il dottor Pasquale Spagnuolo, c’è stato quello dell’assessore all’istruzione e politiche sociali Silvana Ciciola e poi una delle sue prime uscite pubbliche come direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’ex dirigente dell’Alberghiero la professoressa Maricetta Chimisso, oggi sostituita al Federico di Svevia come dirigente reggente dalla professoressa Titti Tribò.

«Termoli ha svolto in questi anni- ha dichiarato nella sua prima uscita da dirigente dell'ufficio scolastico regionale la professoressa Chimisso- un ruolo importante per la donazione del sangue. L'ha svolto, in particolar modo, l'alberghiero che ho appena lasciato e a cui vanno tutti i miei sentimenti di stima e gratitudine. È il momento di dare forza a questo straordinario progetto che fa l'Avis del Molise e si deve portare questo progetto della donazione a livello regionale».

Una mattinata entusiasmante per il dotto Spagnuolo, "la partecipazione attiva di tutti questi ragazzi è un piacere. Loro sono testimoni dell'azione dell'Avis, tanti di loro donano periodicamente. Loro sono la prova concreta che l'azione dell'Avis produce frutti".

Mostrato alla platea un video di una bella storia di 10 minuti d’informazione dal titolo “Un inaspettato piccolo ciclone” poi tutti i numeri del successo che la sezione Avis di Termoli che l’hanno portato ad essere a livello nazionale una delle sezioni Avis più prolifiche in fatto di donazioni e di proselitismo verso le donazioni

