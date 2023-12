A 30 anni dalla scomparsa del dottor Durante Antonarelli

TERMOLI. A 30 anni dalla sua scomparsa, oggi ricordiamo la figura di un personaggio particolare. Il medico e giornalista Durante Antonarelli (Lupara 11 marzo 1915-Vasto 13 dicembre 1993).

Il dottor Durante, il 13 dicembre 1993, lasciava questa vita terrena e riposa da quel giorno, sotto suo espresso desiderio, nel suo adorato e amato incondizionatamente paese natio Lupara.

I suoi figli Michele, Enzo, Massimo, Marcello e Maria Teresa appena possono non perdono l’occasione per rendere visita al loro illustre e adorato genitore pur abitando chi a Termoli, chi in Abruzzo e chi a Milano. Il dottor Durante completati gli studi medi e superiori nel prestigioso Convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma. Sposato con Giuseppina de Paola, di antica famiglia di Riccia.

Ben presto, per condivisa volontà soprattutto della madre, tornò nella sua terra per svolgere la sua attività professionale autenticamente intesa come missione-servizio per la sua gente, a Lupara prima, poi a Capracotta e, quindi, a Termoli. Uomo di grande cultura e di spiccata sensibilità sociale, sempre ispirato dai valori cristiani, sentì ben presto il bisogno di mettere tutte le sue qualità al servizio della sua terra tanto amata, il Molise.

Come giornalista comincio a scrivere articoli sui giornali di già grande diffusione con lo pseudonimo di “ Andur”, parlando di scenari dell’immediato dopoguerra con stile e brillantezza di penna pregiata, raccontava della povera gente del Molise che moralmente era gente esemplare, ma civilmente ed economicamente povera. Proprio a Lupara cominciò a svilupparsi la produzione giornalistica di oltre 300 articoli che volle raccogliere in volumi che intitolò “Lotta per il Molise con il giornale (1947-1959)” e donò alla biblioteca del suo paese natale. Fu anche autore di numerosi lavori su temi di medicina sociale, pubblicati su riviste scientifiche a diffusione nazionale, nonché di novelle che meritarono riconoscimenti e premi letterari. Una di queste, dal titolo “Il pugnale di Cecco” è stata sceneggiata e rappresentata a Lupara il 3 gennaio 1999 presso il teatro comunale. Per quello che il dottor Durante Antonarelli ha fatto con la sua missione di medico, ma anche per i suoi trascorsi di giornalista e molte altre cose ideate e portate avanti da lui stesso visto la sua caparbietà e tenace deve essere considerato uno dei “padri fondatori” della nostra Regione.

Lo ricordammo 8 anni fa in occasione del suo centenario della nascita per bocca di uno dei suoi amati figli Michele. A maggior ragione, con un forte rimpianto, vogliamo ricordarlo oggi 13 dicembre nel giorno del 30° anniversario della sua morte che privò Termoli e tutto il Molise di un personaggio davvero fuori dal comune, per le sue tante qualità umane e professionali.

Dalla nostra redazione un sincero saluto e abbraccio a coloro che portano orgogliosamente avanti il nome e la tradizione del grande dottor Durante Antonarelli.