“Ri-umanizzare la cura, il ruolo degli infermieri e degli Oss"

TERMOLI. La Diocesi di Termoli-Larino e la Pastorale della Salute Diocesana insieme all’OPI Campobasso-Isernia, con lo scopo di dare un contributo al miglioramento dell’assistenza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio diocesano comunicano di aver organizzato a Termoli il 16/12/2023 presso l’Auditorium della Parrocchia di Santi Pietro e Paolo in Via Volturno 1, un corso di formazione Ecm per tutte le professioni sanitarie dal titolo “Ri-umanizzare la cura: obbligo dei professionisti della sanità. Ruolo degli infermieri e degli operatori socio sanitari".

Il Corso di Formazione oltre che ai Professionisti della Sanità e agli OSS è aperto anche a Uditori non sanitari, in particolare ai Volontari delle Associazioni impegnate nel campo dell’Assistenza socio-sanitaria, e a tutti coloro che vogliono informarsi su un modo empatico di concepire l’assistenza e sul ruolo delle due figure professionali centrali nell’assistenza alla Persona malata.

Tra gli Obiettivi del corso mettiamo in evidenza l’indispensabile aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e l’altrettanto indispensabile nuovo livello motivazionale centrato sul rispetto della “persona" ella sua interezza fisica, psichica, emozionale, morale e relazionale. Pertanto l’obiettivo prioritario è di indirizzare sempre di più gli Operatori Sanitari verso il passaggio culturale dal “curare” al “prendersi cura” della Persona malata.