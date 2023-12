Il Responsible Research apre le porte ai ragazzi di Casa Kirikù

CAMPOBASSO. Gli ospiti del Centro di accoglienza Casa Kirikù di Ripabottoni, oggi, sono stati accolti al Responsible Research Hospital di Campobasso per approfondire tematiche sanitarie nel più ampio percorso dedicato all'educazione civica.

I ragazzi, rientranti nel progetto Sai MSNA, hanno apprezzato l'iniziativa fortemente voluta dalla struttura ospedaliera. Una esperienza diversa che ha prestato particolare attenzione ai danni provocati dal fumo.

Un'attività di integrazione in cui il presidente Stefano Petracca crede profondamente. I ragazzi sono stati seguiti prima dal dott. Antonio Colombo, poi dal dott. Francesco Palumbo.

Quest’ultimo, nel corso di una lezione, ha parlato di fumo e di danni provocati alla salute dalle sigarette.

“Si è liberi di scegliere di iniziare a fumare – ha detto – ma poi diventa difficile smettere per via della dipendenza che si genera. Non è però impossibile dire basta. Bisogna volersi bene e decidere per stessi solo il meglio”.

Gli studenti, tutti minorenni, sbarcati in Italia pochi mesi fa, hanno ascoltato con attenzione soffermandosi pure su ‘buone pratiche’ con il dott. Colombo.

Infine i saluti del presidente Stefano Petracca, il quale in una breve ma intensa conversazione ha interagito con i ragazzi, tutti accompagnati da una coordinatrice e da una insegnante di italiano.

Per loro l’augurio di un futuro che risponda a quanto desiderato!