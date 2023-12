A Montenero Charles Papa presenta "Nuova Stoccolma"

in sala consiliare mer 13 dicembre 2023

MONTENERO DI BISACCIA. Il tempo e l’impiego che, dello stesso, ognuno di noi decide di farne.

È questo il tema di fondo sul quale si innesta e si intreccia “Nuova Stoccolma”, il secondo romanzo di Charles Papa, edito da BigBox Edizioni, che sarà presentato venerdì 15 dicembre alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà, a Montenero di Bisaccia.

Il libro include alcune peculiarità: la prima è quella di un filtro di realtà aumentata, che anima la copertina e da cui una voce introduce il lettore alla trama del libro; la seconda consiste nell’indicazione, nei vari capitoli, di alcuni brani scelti dall’autore per accompagnare la lettura.

A dialogare con l’autore sarà Fatima Fraraccio, mentre l’introduzione alla serata è affidata al giornalista Massimo Del Grande.

"Nuova Stoccolma": Il mondo parallelo di Carlo Senigallia, dopo la morte della bellissima moglie Sophie, lo vede protagonista di un futuro tenebroso che intreccia realtà fisica e metafisica. Dalla base civilizzatrice di Teseopoli sfiderà ogni legge scientifica creando, insieme alla fedelissima ex infermiera Manuela, la nuova razza antropica dei CLUBBER33 e la città a essa destinata. In un viaggio nel dramma umano e globale, Nuova Stoccolma, secondo romanzo della trilogia sul tempo, tocca gli abissi dell’identità attraverso le feritoie dell’anima e dell’amore, ammettendo il facile accesso alla malvagità di un uomo comune.

Charles J. Papa è un Dj, scrittore e giornalista italo inglese. Tra le sue attività, si annovera un evento radiofonico unico in Italia, Radiofrequenza, una diretta con tutte le emittenti molisane (35) nel 1995 durata 24 ore e che si è ripetuta sino al 2000, sempre a scopo benefico.

Nasce a Londra l'11 aprile del 1962 da genitori italiani, nel 1967 torna in Italia e si stabilizza a Campobasso in Molise dove tuttora risiede. La prima esperienza radiofonica avviene nel 1980 a Radio Sud Molise, conduce uno speciale su Neil Young e sul live "Rust never sleeps".

Prosegue la sua attività di speaker sino al 2010, che riprende in seguito nel 2020, in molte radio locali. Sempre nel 1980 anno fonda la CLC Recording, studio di registrazione con il quale realizza spot radiofonici.

Nel 1986 fonda con il regista Ugo Ciarfeo e con altri amici attori del capoluogo, l'accademia di teatro "Eleonora Duse".

Nel 1988 entra a far parte di un organismo di volontariato internazionale la DPU per la quale idea e cura la rassegna cinematografica Africafilm (1988/1991) e Colors - viaggio intorno ai colori del mondo (1993), format radio venduto ad emittenti radiofoniche.

Nel 1990 nasce RadioLIVE, il venerdì dell'Amadeus pub, il ritrovo più ambito della città. L'appuntamento settimanale resta nella storia del capoluogo perché ha aperto la nuova strada della notte: djset, live, sfilate, set fotografici, messaggeria.

Nei primi anni '90 avvia la carriera da DiscJockey nei club molisani e non solo, con una propria identità artistica dal sound inconfondibile. L'evoluzione della playlist è confluita in quella attuale: electro-funky, nu-house e nu-jazz. Il tutto è visibile sul canale youtube.com/c/charlespapa e nello specifico in MusicPlease.

Nel biennio '93/'94 crea e coordina Moliseconcerti, prevendite per eventi nazionali in collaborazione con Concerteria di Napoli.

Dal 1994 al 1995 è capo animatore per conto di ARES alle prime due edizioni di PiacereMoliseMonti a Capracotta.

Dj ufficiale Miss Italia Molise (2003/2005) durante la gestione di Francesco Tomasso.

Fonda e organizza MediaPromotion, agenzia di comunicazione e uffici stampa. Dal 2004 al 2011 segue eventi politici, culturali, musicali per conto di aziende, artisti, club e discoteche. Si avvale di soci ed esperti di comunicazione, grafica, giornalismo, project manager e coordinatori press office.

Nel 2004 idea e realizza "Notte che se ne va", un reportage che scandaglia il mondo della notte da un punto di vista sociologico. Lo realizza per conto della Provincia di Campobasso. E' reperibile su YouTube diviso in tre tempi o sul canale personale youtube.com/c/charlespapa

Responsabile comunicazione nel 2005 per MSP e “Sportdisabiliinpiazza” della Regione Lazio.

Dal 2004 e per tre anni, realizza la serata che ha più clamore in quel periodo: Positivanight al discobar La Strada di Isernia. Nato nel Natale del 2003, l'evento del venerdì a La Strada diventa riferimento della movida per almeno tre anni.

Ha avuto in Molise, più volte, la responsabilità artistica di alcuni club (Amadeus, Red Passion, Move, La Strada, Caffè Teatro, Enotria, Roxy Discoclub, La Pineta), ha occupato la consolle di prestigiosi party e importanti inaugurazioni di attività commerciali. Ha collaborato ad eventi per conto del Comune e della Confcommercio (Notte Bianca, Natale, Giovani, Giovanotti & Giovinastri), è stato lo speaker ufficiale di MoliseInFiera per conto di Ares e Camera di Commercio di Campobasso (1992/1998). Per 13 anni (1997/2010) è stato il dj ufficiale della Corsalonga di Staffoli.

Nel 2013 realizza il cd "Tribal Charles" per la Fit&Boxe Academy Italia.

Voce ufficiale della Su&Giù (2019/2022) organizzata dal gruppo sportivo Virtus di Campobasso.

Nel 2020 fonda con Mario Scatolone e Pietro Mignogna, l'associazione culturale Calliope con la quale realizza progetti culturali come SmallTalk e RadioLOVE. Nello stesso anno pubblica il suo primo romanzo "Sette giorni" (BigBox Edizioni).

Dal 7 ottobre 2023 è disponibile il secondo romanzo "Nuova Stoccolma" (BigBox Edizioni).