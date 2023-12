Far scoprire la città di Termoli e svelare le bellezze italiane ai soci dell'Archeoclub

TERMOLI. Il presidente dell’Archeoclub di Termoli Oscar De Lena fa il punto sulle attività. Tante le iniziative culturali per promuovere la conoscenza del territorio, la sua difesa e l’amore per la bellezza. Un convivio culturale per fare il punto sulle tante esperienze che i soci dell’Archeoclub hanno vissuto in prima persona nel corso di quest’anno che sta volgendo alla fine. In occasione del pranzo di Natale, presso la sala del Ristorante degli Oleandri, tanti i soci convenuti per partecipare all’appuntamento dell’anno ormai di rito.

Che chiude sicuramente tra tante soddisfazioni e motivazioni le attività dell’Archeoclub di Termoli. Senz’altro tra i più attivi nell’area del Mezzogiorno d’Italia. Applausi scroscianti e meritatissimi, pertanto, rivolti ad Oscar De Lena in sede di presentazione delle iniziative appena passate che hanno messo in primo piano la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse molisane e delle regioni meridionali, dalla Calabria, alla Puglia, alla Campania fino ai giacimenti culturali del Lazio. Senza dimenticare quelli sconosciuti di casa nostra. A questa passione di sempre e all’impegno smisurato che Oscar manifesta nel suo incarico, giungono, inaspettatamente, e tra tanto stupore, i saluti a tutti soci da parte di un personaggio tutto al femminile. Socia dell’Archeoclub del Cilento, nel corso dei suoi 73 anni ha viaggiato in tutto il mondo. Si tratta di Vienna Cammarota. Una grande camminatrice. Una figura di spessore nel campo del trekking a piedi. Noncurante del pericolo. Amante dell’avventura. Motivata a quanto pare a superare ogni limite. Tantissimi i chilometri affrontati finora a piedi, in Italia, in Madagascar, Nepal, Amazzonia. Vienna Cammarota è una donna coraggiosa.

Ama le sfide. Ama la vita, la natura, ogni tipo di creatura. Perché le emozioni che si ricevono dall’ambiente che ci circonda e dai popoli che si conoscono sicuramente fanno star bene dentro. Consentono tra l’altro di svelare conoscenze inattese. E di far crescere sensibilità, legami e voglia di viaggiare. Il suo cammino non si ferma qui. Adesso come destinazione c’è Pechino.

«Questa arzilla signora di 73 anni, spiega Oscar De Lena, è partita l’anno scorso da Venezia a piedi, per percorrere la “Via della Seta” sulle orme di Marco Polo, e raggiungere la capitale della Cina, Pechino. Dalla capitale del Kirghizistan, precisa il presidente, mi ha chiamato per fare gli auguri a tutti i soci dell’Archeoclub di Termoli. In questa terra così lontana mi ha riferito ci sono meno venticinque gradi.

È costretta a fermarsi dunque per un po’ qui. Pensa di ripartire a maggio e raggiungere Pechino nel 2025”. Migliaia di chilometri alle spalle carichi di esperienza, di sapere e di nuovi traguardi. Migliaia di chilometri ancora da fare in un mondo sconosciuto dell’Oriente. Dove i tempi, il ritmo dell’io, le abitudini, il lavoro, le culture dei popoli hanno un altro sentire. Inimmaginabili. Completamente diverse».

Vienna Cammarota è un personaggio che sorprende tutti per il suo coraggio in un mondo che, nonostante i tanti venti di guerra e i tanti muri che s’alzano ancora, concede all’uomo ancora la possibilità di esplorare paesaggi nuovi. Per cogliere una bellezza inedita.

E il sapore di una vita lenta e genuina che abbraccia la vita.

Sul piano delle proposte e degli stimoli l’Archeoclub senz’altro motiva alla riflessione nel proporre i suoi cammini. Quest’anno sul piano degli iscritti e delle attività l’Archeoclub ha battuto ogni record. Viene precisato con soddisfazione. Per i soci sono stati organizzati otto viaggi con la visita a ben 17 località: Santa Maria Casalpiano, Ripabottoni, Alatri, Anagni, Castel Fiorentino, Benevento, Pietrelcina, Calabria, Taranto, Agnone. E poi gli appuntamenti squisitamente culturali: “I Poeti al Meridiano” che hanno ospitato i poeti dell’Isola di Gary provenienti dal barese e dal Salento, “La Nave dei Poeti” diretta alle isole Tremiti, “Passeggiata al borgo” marinaro con la dottoressa Scarano a favore dei diabetici. Conferenze: “La battaglia di Termoli” per celebrare l’Ottantesimo della liberazione dall’occupazione nazifascista a cura di De Lena, la conferenza con il dottor Antonio Occhionero sulle patologie che oggi preoccupano, “Come conoscere la storia” con le mappe a cura dello scrittore Giuseppe Zio, “La Tavola Osca” di Paola Di Giannantonio. In definitiva tantissime attività. Per far crescere il rispetto dell’altro e per i prodotti dell’uomo nelle sue manifestazioni di vita e di cultura. Per far crescere, in definitiva, l’amore per l’archeologia che avvicina popoli lontanissimi. Per amare sempre di più il patrimonio d’arte e la bellezza nel suo insieme.

Luigi Pizzuto

