La storia degli animali tra cultura e natura: il seminario all'UniMol di Termoli

La storia degli animali tra cultura e natura: intervista a Corradino Guacci

TERMOLI. Si è tenuto presso la sede UniMol di Termoli nell’aula “Marco Polo” un interessante seminario con gli studenti del corso Turismo e Territorio, dal titolo “Storia degli animali tra cultura e natura”, introdotta dal professor Rossano Pazzagli, con Corradino Guacci presidente della società italiana per la storia della fauna “Giuseppe Altobello”.

Il seminario si è svolto nell’ambito degli insegnamenti di storia del territorio e dell’ambiente e di storia moderna e contemporanea, ed era aperto a tutti gli studenti interessati.

Corradino Guacci è un naturalista, scrittore ed esperto di fauna selvatica italiano. È il fondatore e attuale presidente della Società Italiana per la Storia della Fauna “Giuseppe Altobello” Onlus Baranello12. Ha scritto diversi libri sulla fauna selvatica, tra cui “L’orso marsicano” e “Il lupo appenninico”. Inoltre, ha partecipato a diverse interviste e programmi televisivi per parlare della fauna selvatica italiana e della sua conservazione.

La lezione tenuta all’UniMol è stata interessante. Parlando della fauna presente in Molise, ha introdotto l’argomento in modo singolare e divertente. “Voi siete convinti che l’animale più pericoloso, predatore possa essere ad esempio un lupo, un orso, un cinghiale e via dicendo, invece, il predatore più pericoloso e feroce è proprio l’uomo”. Sbigottimento per un attimo degli astanti ma in effetti l’uomo va a caccia e invade il territorio degli altri animali.

Guacci è stato davvero molto esaustivo sull’argomento fauna e territorio, ha parlato di animali raccontati anche nel lessico comune e paragonati all’essere umano, molti in negativo come ad esempio “hai il cervello come una gallina”, “sei ignorante come un somaro”, verso una donna che ha gesti un po’ sopra le righe e ha comportamenti sciocchi, le si dice “ei una vera oca”, oppure anche apprezzamenti “sei furbo come una volpe”, “sei feroce come un leone”.

Gli animali avvicinati all’uomo fanno parte della storia e della nostra cultura. Noi abbiamo seguito con interesse questa prima lezione dei professori Guacci e Pazzagli e gli studenti alcuni del primo anno hanno apprezzato.

Galleria fotografica