La "Brigida" ricorda il maestro Alessandro Di Palma

TERMOLI. A un anno e 8 giorni dalla prematura scomparsa di Alessandro Di Palma, la scuola M. Brigida, la scuola che l’ha visto protagonista e maestro di vita non solo di musica per tanti anni, dedica a sua memoria un ricordo nell’anfiteatro interno alla scuola che in futuro dovrebbe essere dedicato a lui.

La cerimonia prevede un’esibizione canora e musicale in suo onore, da coloro che sono state le sue creature, che ha plasmato assieme ai suoi due grandi amici e colleghi i maestri Gianluca De Lena e Basso Cannarsa.

Venerdì 15 alle 17 ci sarà un’esibizione di quelle che lascerà il segno. L’emozione e la commozione si potranno tagliare a fette, perché sul palco e sui gradoni dell’teatro semicerchio ci saranno tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno vissuto e collaborato con lui, che hanno suonato e cantato con lui e con gli altri due maestri.

E mentre le note suoneranno e lo raggiungeranno lassù, noi siamo sicuri che Alessandro sarà seduto in mezzo a tutti i presenti.

La sua presenza è tangibile perché tutti lo ricordano e perché insieme ai suoi colleghi ha creato un’orchestra pluripremiata, composta da giovani maestri, bambini, ragazze donne. Per non parlare poi del Parlamentini della scuola e tante importanti iniziative.

Tutti parlano di Alessandro, ed è normale. Perché chi sa farsi amare, apprezzare, stimare, volere bene, chi ha sempre lavorato con passione non può essere dimenticato.

Il dolore per la sua morte è ancora fresco e c’è nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma il suo ricordo deve essere più forte. Perché l’amore resta.