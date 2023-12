Fragilità emergenti nel disagio giovanile

CAMPOBASSO. Venerdì 15 dicembre 2023, a partire dalle ore 10, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus universitario Vazzieri – via Francesco De Sanctis, Campobasso, avrà luogo un incontro-dibattito, organizzato nell’ambito delle iniziative promosse all’interno del progetto “Growing together” curato del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo.

Si tratta di un evento, proposto dal Centro per la Cura dei Disturbi Alimentari “Food for Mind” sede di Campobasso (www.foodmind.it) in occasione della pubblicazione del saggio “Fragili. I nostri figli, generazione tradita” di Leonardo Mendolicchio, Edizioni Solferino (2023), che vede il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi del Molise, e che si caratterizza quale momento utile per delineare e affrontare il tema della fragilità dell’adolescenza e nell’adultità emergente.