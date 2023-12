Pagine di storia locale, "Il primo lanificio elettrico a Guglionesi"

GUGLIONESI. Pillole di storia guglionesana. Potrebbe essere un titolo perfetto per il lavoro che, quotidianamente, Nicolino Del Torto, cittadini di Guglionesi, svolge.

Sempre alla ricerca di “storie”, fatti, usi e costumi del paese. Una ricerca storica che poi, grazie anche alla collaborazione di Rosanna Piccione, rende pubblica sui canali social di Guglionesi.

Minuzioso è lo studio, e lo approfondisce andando alla fonte. Molto spesso si tratta di “intervistare” discendenti di personaggi illustri che hanno fatto la storia di Guglionesi.

Come nel caso del primo lanificio elettrico di Guglionesi, del compianto Carmine D’Alò.

«Poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, precisamente nel 1947, i fratelli D'Alò e il loro cognato Romanelli, aprirono un moderno lanificio elettrico. Carmine D’Alò, durante la guerra era stato nel nord Italia e lì aveva avuto modo di vedere alcuni lanifici. Questo gli fece venire l’idea di aprirne uno anche a Guglionesi e, rientrato a casa a fine conflitto, suggerì alla famiglia di avventurarsi in questa impresa aprendo un lanificio elettrico. Per loro era un’esperienza nuova dato che provenivano dal mondo dell’agricoltura e, con tutti i disagi del dopo guerra, questa idea era davvero una scommessa, ma furono lungimiranti nel riuscire a sfruttare questa opportunità e a trasformare le idee in azioni concrete. La lana a Guglionesi veniva lavorata tutta a mano per cui sia le autorità che i compaesani accolsero con entusiasmo l’impianto del primo lanificio elettrico. La famiglia D’Alò per l’occasione ordinò alla stamperia Carunchio un manifesto pubblicitario che riportava la seguente scritta: “La ditta dispone di provetti tecnologici in ogni reparto di lavorazione, (…) Lavora per conto proprio ed anche per conto terzi, a prezzi di assoluta convenienza”. I fratelli iniziarono la loro attività in un piccolo lanificio adattato in un locale di proprietà della loro madre, in via Napoleone III n. 32 e in seguito, visto che gli affari andavano bene, ricavarono un locale più grande in via Milano dove abitavano, sterrando una parte della proprietà, ma il loro cognato Romanelli abbandonò l’impresa che fu portata avanti solo dai fratelli D’Alò. Il laboratorio cardava la lana che poi veniva filata fino a formare dei gomitoli di diverso tipo e colori, adatti alla realizzazione di capi d'abbigliamento».

La signora Vanda D’Alò, figlia di uno dei fratelli pionieri della lavorazione della lana nel nostro paese, descrive come si svolgeva l’attività del lanificio.

«Compravano la lana grezza, quella che tosavano i pecorai e mia nonna la cardava con lo strumento apposito detto cardo. Questa procedura serviva a liberare la lana dai corpi estranei, dalle impurità, la districava rendendo parallele le fibre tessili per permettere poi la filatura. C'era un macchinario che spezzettava la lana che poi passava in un altro che la rendeva come un manto che, messo su dei rulli arrivava al macchinario che la filava. La lana, una volta ridotta a filo, veniva composta in matasse sempre da un'altra macchina e infine lavata e messa ad asciugare all’aria aperta. Prima di iniziare la lavorazione, la lana grezza andava unta con un olio. Negli anni sessanta mio padre comprò delle macchine per maglieria e mise su un laboratorio per fare e vendere le maglie in via Capitano Verri, dove oggi c’è lo studio di Vincenzo Cacchione. I fratelli si erano organizzati bene dividendosi i compiti, chi era addetto all’opificio e chi addetto alla vendita dei gomitoli di lana. Anche le donne (le mogli le figlie erano tutte coinvolte al laboratorio, erano quelle che lavoravano a macchina facendo le maglie ed altro. Nel 1973 mio padre e i suoi fratelli decisero di chiudere il lanificio e vendettero tutti i macchinari come ferro vecchio ricavandone 1 milione e mezzo di lire, ma tennero il negozio dove rimase mio padre a vendere i prodotti di lana. Mio padre ha continuato a vendere la lana e filati fino al 96 il giorno prima di morire». Nicolino Del Torto e Rosanna Piccione.