"Aggressioni": la strada per vivere senza paura

CAMPOBASSO. È uscito "Aggressioni", opera editoriale dell'autore molisano Roberto De Rosa. Un libro che risponde alla pioggia di eventi violenti che ci accompagna ormai costantemente.

La presentazione del libro si terrà stasera, alle 18, presso l'Auditorium dell'istituto comprensivo D’Ovidio, in via Gorizia a Campobasso.

I media ogni giorno ci bombardano di episodi di Violenza, “Aggressioni” mostra la via d’uscita da questa orrenda piaga sociale.

“Aggressioni: la strada per vivere senza paure.” di Roberto De Rosa è un libro uscito in questi giorni che affronta il tema delle aggressioni e della violenza. Oltre a mostrare la strada da percorrere per uscirne fuori, si propone di essere un potente atto di denuncia ricordando che la violenza non è mai accettabile e che dovrebbe essere considerata diversamente in tutti gli ambiti.

La sua lettura è rivolta non solo ad un pubblico femminile, ma a tutti indistintamente, in quanto il devastante argomento oltre ad essere sempre più diffuso, colpisce persone di tutte le età, sesso, ceti sociali e background.

Roberto De Rosa è un professionista con oltre 40 anni di esperienza nel campo, prima di iniziare la sua attività d’insegnamento ha trascorso lunghi anni in giro per il mondo a studiare e perfezionare le sue conoscenze nell’ambito dell’autoprotezione in situazioni reali. Dopo aver testato di persona la validità di quanto appreso, lavorando per tanti anni nel campo della sicurezza alle persone e nei locali e dopo gli innumerevoli successi nell’aiutare donne e uomini che subivano violenze o che vivevano l’ansia della consapevolezza che potesse capitare anche a loro, Roberto ha deciso di affiancare all’insegnamento la realizzazione di questo libro, per far comprendere, affrontare e risolvere, a quante più persone possibili, il grave e sempre più attuale problema.