"Un poster per la pace": la premiazione degli alunni in municipio

TERMOLI. Torna la consueta cerimonia di premiazione del concorso scolastico del Lions club Tifernus "Un poster per la pace".

Ha luogo oggi in sala consiliare, con inizio alle ore 10.

«Premieremo i ragazzi che hanno vinto il tradizionale concordo "Un poster per la Pace" che quest'anno ha come tema "Osate sognare". Saranno presenti il sindaco, il nostro Vice Governatore, i dirigenti degli istituti: Achille Pace, Brigida, John Dewey, Principe di Piemonte, Insegnanti, genitori e molti ragazzi. Quest'anno il nostro poster ha superato la sede regionale e di circoscrizione (Molise e basso Abruzzo circa 1300 poster). È stato uno dei 7 finalisti nel distretto che comprende Molise, Abruzzo, Marche e Romagna ed ha contrastato, fino all'ultimo voto in commissione, il vincente. Una bella soddisfazione», riferiscono dal Lions club Tifernus di Termoli.