Studenti del liceo D'Ovidio vincono il premio nazionale Virgilio

LARINO. Ancora un premio prestigioso per gli studenti del Liceo “F. D’Ovidio”, dell’omnicomprensivo Magliano di Larino, le cui poesie sono risultate vincitrici della IV edizione del Premio Letterario Nazionale “Publio Virgilio Marone”. Il premio, promosso da Dialogos - Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con New Media Press Edizioni, nasce con l’intento di dare risalto alla produzione artistica di nuovi autori e nel contempo di far conoscere Virgilio e le sue opere. Venti i premi assegnati per oltre trecento candidati provenienti da tutta Italia e dall’estero, con riconoscimenti oltre che agli studenti delle scuole secondarie e dell’università, anche a scrittori, giornalisti e personalità del mondo della cultura.

Gli studenti Dario Sabetta, Giovanni Manuel Di Carlo e Paolo Spina, coordinati dalla loro docente Daniela Gizzi, hanno partecipato in collegamento alla cerimonia di premiazione che si è svolta sabato 9 dicembre 2023 - dalle ore 10:00 - a Casa Mehari, in via Nicotera n. 8, nel bene confiscato di proprietà del Comune di Quarto. In un momento in cui si parla molto di emergenza educativa e di educazione ai sentimenti, molto interessante la motivazione del premio ricevuto per le poesie “Il buio sublima” (Di Carlo), “Vedo nero luminoso” (Sabetta), “Solo…penso” (Spina), giudicate dalla giuria: “Esempio moderno di intendere la scuola, in un laboratorio che consente di conoscersi ma anche di esprimersi, facendo venire fuori i sentimenti che spesso non sono tenuti in adeguata considerazione "

Altrettanto interessante quanto dichiarato dagli studenti nel loro intervento di ringraziamento: “La poesia è per noi uno strumento privilegiato per poter liberare tutto ciò che abbiamo dentro, facendo emergere i dolori e le inquietudini che sono in noi e a volte ci sembra non vengano ascoltati”.

