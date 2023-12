Il torneo della giustizia in memoria di Nick Di Michele

per non dimenticare

per non dimenticare ven 15 dicembre 2023

TERMOLI-REGGIO EMILIA. Una figura importante, come quella di Nick Di Michele, non può essere dimenticata. Consigliere comunale di minoranza e valido commissario di polizia penitenziaria, Nick ha lasciato davvero un vuoto incolmabile in coloro che lo hanno conosciuto, stimato e amato. E a pochi mesi dalla sua scomparsa, sono tante le iniziative in sua memoria.

Quanto fatto da Nicolino Di Michele non si disperderà e la sua memoria è stata al centro delle esperienze a confronto sulla centralità della parola del personale penitenziario degli Istituti dell'Emilia-Romagna e delle Marche, evento andato in scena a fine novembre nella Sala Polivalente “Guido Fanti” dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50 a Bologna. Iniziativa denominata “Ci penso io”, una frase non casuale, tutt’altro, frase che spesso veniva usata da Nik Di Michele per rassicurare i suoi superiori.

E domani, sabato 16 dicembre, a partire dalle 9:15, presso il centro sportivo "Giocare" di Reggio Emilia, ci sarà il fischio d'inizio per il "Torneo della giustizia" in sua memoria. Il torneo, giunto alla sua terza edizione, ricorderà il commissario termolese.

Dopo la premiazione seguirà un aperitivo e i saluti natalizi.