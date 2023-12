Premio “Genevieve Spik Award” alla dottoressa Giusi Ianiro

CAMPOBASSO. La dottoressa Giusi Ianiro ha vinto il premio “Genevieve Spik Award” come migliore relatrice giovane alla XVI International Conference on Lactoferrin che quest’anno si è tenuta in Italia, a Roma.

Le conferenze internazionali sulla lattoferrina si svolgono ogni due anni da oltre tre decenni e sono un appuntamento di grande rilievo per la comunità scientifica che studia il metabolismo del ferro e in particolare il ruolo della lattoferrina, ferroproteina del latte con molteplici funzioni biologiche, dal ruolo antivirale e antibatterico alle funzioni antiossidanti, alle proprietà nutraceutiche di integratore del ferro negli stati anemici, in particolare per le donne in stato di gravidanza.

Giusi Ianiro – da poco neo Dottoressa di ricerca in Biologia e Scienze Applicate all’UniMol – ha trascorso il suo periodo di formazione e di alta formazione interamente all’Università degli Studi del Molise, conseguendo la laurea triennale in Scienze biologiche e la magistrale in Biologia presso il nostro Dipartimento di Bioscienze e Territorio, e proseguendo, sempre nella sede universitaria di Pesche, il Dottorato di ricerca che l’ha vista coinvolta in diversi progetti riguardanti il ruolo antiossidante e antinfiammatorio di Lf in modelli cellulari trattati con diverse proteine virali tra cui Spike di SARS-CoV-2 e Tat dell’HIV-1. (AIDS).

Attualmente è ricercatrice post-doc e studia il presunto effetto protettivo di Lf su un modello in vitro della malattia di Parkinson.

Ricevere questo prestigioso riconoscimento internazionale, il “Genevieve Spik Award”, rappresenta, certamente, per la dott.ssa Giusi Ianiro, oltre che un personale successo, una straordinaria testimonianza di conoscenza del campo delle scienze della vita, ma è anche un chiaro attestato del significativo livello di qualità scientifica, innovativa e internazionale raggiunto dall’alta formazione, dai corsi di dottorato di ricerca e dalla Scuola di dottorato dell’Università degli Studi del Molise.

Alla dottoressa Giusi Ianiro vanno le congratulazioni di tutta la comunità accademica.