Un poster per la pace, Miriam Del Ciotto trionfa al concorso scolastico "Osate sognare"

TERMOLI. Torna come di consueto, da ormai 27 anni, la cerimonia di premiazione del concorso scolastico del Lions club Tifernus "Un poster per la pace".

Cerimonia tenutasi, questa mattina, presso la sala consiliare del comune di Termoli.

«Abbiamo premiato i ragazzi che hanno vinto il tradizionale concorso "Un poster per la Pace" che quest'anno aveva come tema "Osate sognare"». Il presidente deI Lions Club di Termoli l’avvocato Antonio Capobianco.

Alla cerimonia presenti il sindaco, il vice governatore, i dirigenti degli istituti Achille Pace, Brigida, John Dewey di San Martino in Pensilis e di Ururi, Principe di Piemonte, insegnanti, genitori e molti ragazzi.

«Quest'anno il poster ha superato la sede regionale e di circoscrizione (Molise e basso Abruzzo circa 1300 poster). È stato uno dei 7 finalisti nel distretto che comprende Molise, Abruzzo, Marche e Romagna ed ha contrastato, fino all'ultimo voto in commissione, il vincente. Una bella soddisfazione», riferiscono dal Lions club Tifernus di Termoli.

Il disegno che ha rappresentato a pieno il tema “Osate sognare” è di Miriam Del Ciotto, studentessa del comprensivo John Dewy di San Martino in Pensilis che, ha riscosso l’unanimità della giuria.

Il suo “Pifferaio Magico”, ammalia e riesce a convincere i potenti della terra, che sono impegnati a fare guerre ovunque, a seguirlo verso un mondo di pace e serenità. Tutto ciò a dimostrazione, ancora una volta, di come l’arte e la musica uniscano e non dividano.

Anche Miriam, nello spiegare ai presenti come ha sviluppato l’idea di quel suo disegno, ha dimostrato di avere idee molto chiare e lungimiranza e, per una ragazza di 12 anni non è male. Miriam, ci hanno riferito i genitori, è anche una eccellente suonatrice di pianoforte.

Ecco gli altri disegni finalisti inseriti nei 12 mesi del 2024.

Gennaio: Rebecca Danile Istituto Comprensivo John Dewey sezione di Ururi.

Istituto Comprensivo John Dewey sezione di Ururi. Febbraio: Claudia Caporicci istituto comprensivo John Dewey sezione di Portocannone.

istituto comprensivo John Dewey sezione di Portocannone. Marzo: Delia Cordisco scuola secondaria istituto Maria Brigida di Termoli

secondaria istituto Maria Brigida di Termoli Aprile: Berardis Francesco istituto comprensivo Maria Brigida Termoli

istituto comprensivo Maria Brigida Termoli Maggio: Sofia Di Pinto istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli,

comprensivo Oddo Bernacchia Termoli, Giugno: Aurora Pifano istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli,

istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli, Luglio: Federico Caruso istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli,

istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli, Agosto: Andrea Di Florio istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli.

istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli. Settembre: Federico Palagano istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli,

istituto comprensivo Oddo Bernacchia Termoli, Ottobre: Aurora Benaduce istituto comprensivo Achille Pace Termoli.

istituto comprensivo Achille Pace Termoli. Novembre: Gioele Ianniruberto : istituto comprensivo Achille Pace.

istituto comprensivo Achille Pace. Dicembre: Sofia Pezzuto istituto comprensivo Achille Pace Termoli.

