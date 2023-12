Luminarie: la Magia di Luci ci avvicina al Natale

LARINO. Luminarie di Larino - un Incanto di Luci e Magia che continua il 16 e 17 dicembre.

Mentre le strade di Larino si illuminano con l'incanto delle luminarie, un evento che ha già stregato migliaia di visitatori, l'invito si rinnova per questo weekend, il 16 e 17 dicembre, a partire dalle ore 17:00 nel pittoresco centro storico della città.

Dopo il successo delle prime serate, le "Luminarie di Larino - Magia di Luci" si confermano come uno degli eventi più attesi e spettacolari del periodo natalizio in Molise. Quest'anno, la manifestazione ha superato ogni aspettativa, trasformando le vie e le piazze di Larino in un vero e proprio sogno luminoso, un viaggio tra luci e colori che incanta grandi e piccini.

Le installazioni luminose, frutto del lavoro dei volontari dell'Associazione Larino nel cuore, offrono uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con motivi che richiamano la storia e la cultura del luogo.

Ma le Luminarie di Larino non sono solo un piacere per gli occhi. Oggi, 16 e domani 17 dicembre, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza sensoriale completa. Oltre al fascino delle luci, le strade si animeranno con musica, artisti di strada e punti gastronomici che offriranno le delizie locali, permettendo di assaporare i gusti autentici del Molise.

Per chi non ha ancora avuto l'occasione di visitare questo spettacolo di luci, questo fine settimana rappresenta un'opportunità imperdibile. Le Luminarie di Larino sono l'occasione perfetta per una gita in famiglia, un'uscita romantica o semplicemente per vivere lo spirito del Natale in un'atmosfera da favola.

L'appuntamento è a partire dalle ore 17:00. Scoprite il fascino di Larino sotto un cielo stellato di luci, dove ogni angolo racconta una storia e ogni luce accende un'emozione.

Il vostro viaggio nella magia del Natale vi aspetta a Larino. Non mancate!