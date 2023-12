Una bacchetta d'orchestra, una rosa bianca e una targa alla memoria del maestro Di Palma

L'istituto comprensivo Brigida ricorda il maestro Alessandro De Palma 1

TERMOLI. Da ieri pomeriggio, nell’auditorium della scuola M. Brigida, la presenza del maestro Alessandro Di Palma si sente ancora più forte, grazie alla targa che gli è stata dedicata. A lui che è sempre stato un collega amato e stimato, uomo umile e amico di tutti, non poteva non esser ricordato come merita.





Nel pomeriggio di ieri, per ricordarlo, c’erano proprio tutti. A partire dai suoi colleghi, ai dirigenti che si sono susseguiti nel corso degli anni, dal suo primo incarico alla Brigida nel 2011 con l’ex dirigente Matilde Tartaglia e l’attuale Francesco Paolo Marra, gli inseparabili colleghi dell’orchestra e cori Punto di Valore, Gianluca De Lena e Basso Cannarsa, le sue prime creature delle Ragazze del Coro e, quella che è stata la sua ultima creazione, voluta fortemente, il coro Donne Punto di Valore.

Tanti i colleghi che oggi sono in pensione ma che dal 2011 lo hanno accolto e lavorato con piacere con lui.

C’era anche la sua dolcissima metà Anna Maria e i suoi due splendidi pargoli Nicolò e Libera.

Una grande partecipazione e lacrime di commozione quando i due dirigenti hanno raccontato alcuni aneddoti di Alessandro.

La professoressa Rossella Parente, sua “partner” professionale, ha letto una breve lettera per ricordare ancor prima che il collega, il caro amico. E se, con i due dirigenti, le lacrime sono state tenute a bada, con il ricordo della Parente, anche noi di Termolionline, non siamo riusciti a trattenerci.

Un susseguirsi di emozioni che sono sfociate allo svelamento della targa alla memoria del professore Di Palma, in quello che era il suo habitat naturale, il suo posto felice, la sua scuola, il suo auditorium dove con i colleghi insegnava musica ai ragazzi.





Tutto curato nei minimi particolari e dettagli. Una rosa bianca, il fiore da lui più amato, posata di fianco la targa insieme al suo strumento di lavoro, la bacchetta da direttore di orchestra hanno fatto da cornice a una serata ricca di emozioni. Alessandro, da Ieri alla Brigida, continuerà a vivere sempre, ogni volta che saranno tutti presenti, noi compresi, in quel semicerchio dell’auditorium. E alzando lo sguardo, sapremo che lui è lì e vive con noi.

