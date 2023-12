La giornata della ricerca 2023

ISERNIA. Scienze applicate, Biologia e Territorio i settori e i temi scientifici scelti dal Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise nell’ambito della Giornata della Ricerca 2023, e che caratterizzano le attività e gli impegni di ricerca di giovani, studiosi e studiose, accompagnati dai docenti, nei diversi laboratori della sede universitaria di Pesche.

Quest’anno poi, anche nell’idea di coinvolgimento del contesto “Territorio”, la Giornata della Ricerca 2023 del Dipartimento di Bioscienze e Territorio vede una novità importante: lunedì 18 dicembre infatti, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, la ricerca scientifica UniMol si trasferisce all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, a disposizione di tutti.

Sarà certamente una giornata divulgativa e di presentazione, ma anche un’occasione propizia e utile per gli addetti ai lavori, un forum per i ricercatori e ricercatrici per discutere i lavori in corso nei campi delle Scienze Applicate, Biologia e Territorio, oltre che un’opportunità preziosa per consentire ai ricercatori e alle ricercatrici del Dipartimento BioTerr di discutere e aggiornarsi reciprocamente sui progressi e sulle prospettive delle loro attività di ricerca, offrendo una significativa possibilità di interazione, dialogo e confronto con il territorio, con il mondo della scuola e le nuove generazioni.

Ed è proprio in quest’ottica che il programma è stato pensato, dedicando l’intera mattinata alle interazioni con il pubblico, in generale, e con le scuole del territorio, in particolare, attraverso una sessione di poster, che consentirà ai giovani ricercatori e ricercatrici del Dipartimento di presentare le loro ricerche e i tanti esperimenti, con finanche delle dimostrazioni pratiche e tipiche di laboratorio, con l’obiettivo primario di far osservare, scoprire e vedere le molteplici attività scientifiche che si conducono e realizzano all’interno dei centri di ricerca e di studi laboratoriali del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, anche con l’ausilio di dimostrazioni interattive e piccole attività pratiche in linea, ovviamente, con le scienze applicate, della vita del territorio.

L’evento sarà accompagnato dalla collaborazione scientifica e sostanziale dello spin-off UniMol “Datasound srl“, che finanzierà i tre premi destinati ai 3 migliori poster, e dal supporto della casa editrice EdiSES, che si occuperà della pubblicazione degli atti.

Non resta che darci appuntamento a Isernia, lunedì 18 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, all'Auditorium Unità d’Italia.