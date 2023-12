Vice ispettori tecnici e agenti in prova: il giuramento alla "Giulio Rivera"

CAMPOBASSO. Ieri, 15 dicembre, nella Piazza D’Armi della Scuola della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso, ha avuto luogo la cerimonia di Giuramento che ha visto protagonisti 16 Allievi Vice Ispettori Tecnici – settore di impiego Polizia Scientifica - del 5° Corso di formazione e 178 Agenti in prova del 223° Corso, provenienti da tutta Italia, che hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica.

L’evento, che si è svolto in concomitanza con tutte le Scuole della Polizia di Stato impegnate per i corsi indicati, ha visto, in sede, la partecipazione del Prefetto della provincia di Campobasso Michela Lattarulo e del Questore Vito Montaruli.

In collegamento streaming dalla Scuola Pol.G.A.I. di Brescia, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio PISANI, ha rivolto un messaggio augurale a tutti i frequentatori presenti nelle Scuole della Polizia di Stato impegnate nelle rispettive cerimonie di Giuramento.

Il Direttore dell’Istituto, Primo Dirigente della Polizia di Stato dottor Giovanni Nunziata, ha rivolto ai giovani poliziotti, che si sono formati presso la Scuola “Giulio Rivera” di Campobasso, il saluto di rito, richiamando i valori fondanti della Polizia di Stato, quali bussola valoriale da tenere a mente per lo svolgimento della mission istituzionale: lo spirito di servizio, la tutela delle libertà, la garanzia della sicurezza, le responsabilità, i doveri.

La manifestazione ha suscitato vivo entusiasmo e partecipazione in tutti i presenti, che hanno condiviso il momento del giuramento e la premiazione dei frequentatori classificatisi ai primi posti delle rispettive graduatorie di merito.

È stato particolarmente emozionante vedere schierati, tutti insieme, vice ispettori tecnici e agenti in prova, fieri e orgogliosi di appartenere, tutti, alla grande famiglia della Polizia di Stato.

I primi, dal prossimo 22 dicembre, andranno a ricoprire delicati incarichi in settori strategici della Polizia Scientifica, in base ai rispettivi profili di specializzazione: chimico – biologico; balistico; elettronico – informatico, mentre i giovani Agenti in prova, già a partire dal prossimo 18 dicembre, saranno impegnati sul territorio nazionale.

L’auspicio è che tutti i frequentatori formati presso la Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera”, corroborati dagli apprendimenti professionali conseguiti, rappresentino la nuova linfa della Polizia di Stato, al servizio dei cittadini.