Storia, arte, cultura, moda e medicina del Medio Oriente: giornata mondiale della lingua araba

TERMOLI. Domani pomeriggio, lunedì 18 dicembre, alle ore 16, presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, incontro dedicato alla Giornata mondiale della lingua araba, un appuntamento annuale promosso per ricordare il 18 dicembre 1973, giorno in cui l’arabo divenne la sesta lingua ufficiale delle Nazioni Unite. L’intento è quello di celebrare il multilinguismo e la diversità culturale e di promuovere la parità di utilizzo di tutte e sei le sue lingue di lavoro ufficiali dell’Onu. L’Arab Day si celebra nei 193 paesi che fanno parte dell’importante organismo internazionale e nei paesi di lingua araba. Il primo evento regionale sul tema è datato 2019 ed ha visto la partecipazione della Console della Repubblica di Tunisia a Napoli.

La lingua araba è la quinta lingua più parlata al mondo, utilizzata quotidianamente da oltre 270 milioni di persone. Essa è stata veicolo di cultura anche in Europa: testimonianza ne sono i molti prestiti, l'influenza sulle lingue e la toponomastica. Un'ulteriore testimonianza della presenza della popolazione araba è l'arte e l'architettura presente nei nostri territori.

Per tale motivazione protagoniste della giornata del 18 dicembre non saranno solo la lingua ma anche la storia, l'arte, la cultura, la moda e la medicina del mondo arabo. Grazie agli interventi dei relatori scopriremo come esse abbiano influenzato non solo il Molise ma l’intero Sud Italia. Lo faremo con un viaggio nel tempo che abbraccia diversi secoli.

Un accenno particolare verrà posto anche ad un particolare slang, il Wesh Wesh, che popola i testi di molte canzoni rap.

Pomeriggio per tutti, appassionati e curiosi, che vuole essere sì celebrativo, ma anche un momento di condivisione e di accoglienza tra popoli diversi. Interverranno esperti e giornalisti, quali Domenico e Giuseppe La Porta ed Emanuela Frate.

Le relazioni saranno intervallate dalla lettura di testi, da canzoni e da ricette rigorosamente in lingua araba.

Modera Carmela Basile di Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso, co-organizzatore dell'evento unitamente all'Associazione Salam APS ed al Comune di Termoli. L’evento ha ricevuto condivisione anche da parte del Consolato della Repubblica di Tunisia a Napoli.

Un ringraziamento particolare va a chi ha inteso sostenere l’iniziativa: la Rivista kamastra, la Proloco di Termoli, Ordo Cavalieri Termele, l’Associazione Orizzonti Comuni, Storia Contea di Molise, Glp Architecture. Ringraziamo inoltre gli ospiti del Cpia di Termoli.