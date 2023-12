La Natività in diverse versioni: inaugurata la 23esima mostra dei Presepi

GUGLIONESI. La 23esima mostra dei presepi, organizzata dall’Odv San Nicola e la parrocchia di Santa Maria Maggiore, è stata inaugurata ieri, domenica 17 dicembre, con il taglio del nastro da parte del parroco di Guglionesi don Stefano Chimisso.

La Sacra Famiglia in diverse versioni. La classica alla Natività creata nelle ampolle. Personaggi fermi e in movimento. Non solo guglionesani ma anche persone di fuori.

Sono circa 30 i presepi esposti, tutti interamente realizzati a mano da artisti che, ormai, sono di casa nella chiesa di San Nicola.

Alcuni dei presepi in esposizione provengono dal museo dei Misteri di Campobasso.

Scendendo in Cripta vieni catapultata nel passato.

È una natività di arti e mestieri in uso fino a qualche decennio fa a Guglionesi. Giuseppe e Maria sono manichini alti come noi. Tra di loro Gesù Bambino. Ma intorno a loro ci sono i mestieri. O per meglio dire, gli attrezzi del mestiere.

Mestieri in disuso che hanno fatto la storia delle comunità.

La mostra, aperta ieri domenica 17 dicembre sarà visitabile fino al 6 gennaio, dalle 18 alle 19:30 nei giorni feriali e nei festivi dalle 17 alle 20.

Soddisfatta l’Odv San Nicola che da oltre 30 anni, ormai, è presente sul territorio.

Per questo motivo ringrazia anche l’associazione Molise in action.

“In questi giorni è stata diffusa l’immagine di Guglionesi, creata con l’intelligenza artificiale. Per noi è un onore aver visto i cavalieri del Palio di San Nicola. Ringraziamo di vero cuore per la scelta di Molise in action, in quanto il Palio è l'unico evento turistico culturale nel suo genere che viene svolto da circa trent'anni ma che sappiamo ha origini centenarie”.

