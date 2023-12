Filo diretto Termoli-Gerusalemme con padre Ibrahim: la Pace diritto di tutti i popoli

Il dibattito sulla pace: intervista al presidente di Pax Christi, monsignor Giovanni Ricchiuti

TERMOLI. Testimonianze importanti, quelle offerte venerdì sera, con un filo diretto tra Termoli e Gerusalemme, in occasione dell’incontro “La Pace: diritto di tutti i popoli - A 60 anni dalla Pacem in Terris”. Un seminario ospitato nella sala dell’ex Cinema Sant’Antonio, organizzato dal Movimento dei Focolari Italia e da Pax Christi Italia, con la partecipazione della Comunità Papa Giovanni XXIII. La serata è stata moderata da don Silvio Piccoli. Proprio da Salvatore Russo, del Movimento dei Focolari evidenziato il contributo di Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme è intervenuto in collegamento video, descrivendo la situazione in Terra Santa, dall’attacco di Hamas a Israele, con l’uccisione di 1200 israeliani e moltissimi feriti, alla risposta di Israele che ha dato inizio ad una guerra e ad una situazione terribile per tutti, soprattutto a Gaza ma anche in Cisgiordania e a Betlemme, definita “prigione a cielo aperto”.

Una situazione così grave non era mai stata vissuta, nemmeno durante la prima e la seconda Intifada, con gente rimasta senza casa, acqua, cibo, luce e telefono, migliaia di bambini morti o sotto le macerie e 100 giornalisti uccisi. Interpellato da don Silvio Piccoli su cosa impedisca un processo di pace, ha risposto che da 75 anni viene richiesto alla comunità internazionale di intervenire per trovare una soluzione al problema della Terra Santa, della Palestina e di Israele, perché i due popoli possano vivere in pace. Nonostante questo, l’unica persona che oggi chiede “cessate il fuoco” è papa Francesco, mentre tutti “i potenti del mondo”, che dal 7 ottobre sono arrivati a Gerusalemme, non lo hanno chiesto. E anche se c’è un accordo generale che la soluzione politica sia di creare “due Stati”, padre Ibrahim chiede che il processo per arrivare a questo risultato venga avviato realmente e venga stabilita una scadenza certa, fosse anche di qualche anno. Tramite la violenza, l’odio e la vendetta non si potrà arrivare ad una soluzione perché solo il dialogo può risolvere i conflitti.





E’ fondamentale costruire da subito anche una strategia per poter gestire la situazione e la ricostruzione dopo che la guerra sarà cessata. E’ quindi intervenuto mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia, movimento che parla e agisce per l’educazione alla pace, per sradicare dalla nostra identità di persone umane la convinzione che solo la violenza possa risolvere i conflitti. È doveroso non rassegnarsi alla vicenda drammatica delle guerre russo-ucraina e israelo-palestinese. Cita il profeta Geremia: “io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo […]: progetti di pace e non di sventura”; in quel “chiedete e io vi esaudirò”, è l’invito ai cristiani a pregare per la pace - che non è un dispensare dal parlare e agire in nome della pace - perché venga riconosciuto questo diritto dell’umanità alla pace. Papa Francesco ha rinominato “gli operatori di pace” di Gesù di Nazareth chiamandoli “artigiani di pace”, che sanno modellare questo mondo come un’umanità in pace. Papa Giovanni XXIII, con la Pacem in Terris, ha definito il pensiero di poter di risolvere i conflitti con la guerra come “alienum est a ratione”, tradotto da don Tonino Bello con “roba da matti” mentre papa Francesco ci dice che la guerra “è follia”. Le strade che porteranno alla pace passano dal rispetto dei diritti dei popoli e delle persone umane, e dalla solidarietà tra le nazioni. Ha chiesto, quindi, alla sala chi non si sia indignato ad ascoltare quanto ha raccontato padre Ibrahim pochi minuti prima e sottolinea l’importanza di cominciare a denunciare un’informazione a senso unico che non fornisce informazioni complete.

La proporzione tra il crimine dell’uccisione dei 1200 israeliani e il numero dei palestinesi uccisi indica che ci troviamo dinanzi a crimini contro l’umanità e ad una vendetta che non ha precedenti. Conclude con Papa Giovanni XXIII: le controversie tra i popoli non debbono essere risolte con il ricorso alle armi ma con il negoziato e questa persuasione si diffonde sempre più tra gli esseri umani. Per arrivare ad “un mondo nuovo” (La Pira) è necessario continuare ad agire, a parlare e a pregare. Alfredo Scognamiglio, ha ricostruito la storia del Movimento dei Focolari, che opera per costruire la fraternità universale e la pace tra persone e popoli, ricordando le figura di Chiara Lubiche e di Igino Giordani, primo parlamentare a proporre nel 1949 una legge sull’obiezione di coscienza. Da queste premesse, è nato in Italia il gruppo di riflessione e azione “Economia Disarmata”, per l’urgenza di rispondere “all’economia che uccide” (papa Francesco) con l’intento di individuare, nel contesto attuale di “guerra mondiale a pezzi”, alcuni nodi decisivi del nostro Paese.





Innanzitutto la produzione di armi in Italia e la destinazione ai Paesi in guerra, in molti casi violando la Legge 185/90 che ne vieta l’esportazione a Paesi in guerra o che violino i diritti umani. Le azioni a difesa di questa legge e per chiederne il rispetto vedono come caso emblematico quello del Comitato Riconversione RWM di Iglesias, nella richiesta di revoca delle autorizzazioni alla vendita all’Arabia Saudita di bombe utilizzate per la guerra in Yemen, prodotte in Sardegna dalla ditta RWM, nonché della sua riconversione ad uso civile. Con forte sinergia di azioni a livello locale e nazionale, si è arrivati ad ottenere nel 2021 la revoca di tali autorizzazioni, rimossa poi a maggio dal governo. Il Comitato Riconversione RWM ha promosso il raccordo di numerose imprese contraddistinte dalla scelta di essere libere dalla filiera della guerra dando vita al marchio “Warfree”, per la vendita e diffusione di beni e servizi. La campagna “banche armate” consiste nel promuovere il trasferimento dei conti correnti in istituti bancari non coinvolti nella filiera delle armi. Nel 2021 il Movimento dei Focolari, assieme ad Acli, Azione Cattolica, Pax Christi e Comunità Papa Giovanni XXIII, ha avviato una forte azione di sostegno alla campagna per l’adesione dell’Italia al trattato Onu di abolizione delle armi nucleari.





Di fronte al conflitto in Terra Santa, la prima risposta è il testimoniare che dai due lati dello stesso confine ci sono persone che vogliono la pace. Il Movimento dei Focolari, ha aderito ad una marcia della pace silenziosa a Firenze, che ha visto affiancati i rappresentati dei tre monoteismi. Laila Simoncelli, della Comunità Papa Giovanni XXIII, ha esordito con la praticabilità della pace e dello spirito non-violento, elementi della “Pacem in Terris” colti 50 anni fa dai loro giovani, con la visione profetica della urgenza di organizzare la pace (don Benzi). La Comunità risponde a questa vocazione in due modi: essere presenti fisicamente nei conflitti, testimoniando una vicinanza non-violenta e, raccogliendo la voce delle vittime, lavorare per la pace, perché cambi la politica: le guerre in Ucraina e in Palestina nascono dall’aver trascurato la pace, data per scontata: non si è curato di agire prima del conflitto disinnescando le micce. Pertanto, la prima risposta è essere artigiani di pace e stare con le vittime con il Corpo civile di Pace e con un’economia solidale; dall’altra parte si chiede che la politica e il movimentismo pacifista si trasformi in progetto politico chiedendo anche istituzioni di pace.

Dopo la II guerra mondiale, con l’impegno del “mai più il flagello della guerra”, fu cancellato il Ministero della Guerra istituendo i Ministeri dell’Interno e della Difesa ma il “parto” avrebbe dovuto essere trigemino con l’istituzione del Ministero della Pace, che la Comunità Papa Giovanni XXIII chiede oggi con forza. Un ministero che diventi “casa istituzionale degli artigiani di pace” che, in Italia, costituiscono “il Paese vero” e lavorano da anni, con azioni di giustizia riparativa, trasformazione dei conflitti, corpi civili di difesa non armata, cultura della pace nelle scuole e rispondono alle sfide più difficili. Questo ministero consentirà a queste esperienze di pace di diventare strutturali ed essere messe a sistema, e che si costruisca un piano strutturale di pace. John Hume (Nobel per la pace 1998) chiedeva all’Unione Europea di istituire il Commissario per la pace, per esportare filosofie di pace e non solo armi, guerre ed eserciti; un esercito civile europeo che andasse a disinnescare le situazioni con l’expertise degli artigiani di pace. L’invito è a ricordare che è necessario agire in fretta, perché l’odio delle guerre sta entrando nei cuori e li trasforma in contenitori di logiche di guerra, e la violenza delle guerre si espande come una pandemia e dove c’è guerra tutto è perduto. Ci sono due estremi da evitare: la rassegnazione e l’onnipotenza ma, nel mezzo, ci sono infinite sfumature di grigio e ciascuno può fare migliaia di cose per porre una barriera a tutto quest’odio. E’ necessario colmare tutto questo grigio prima che sia troppo tardi. Francesca Ciarallo, Comunità Papa Giovanni XXIII: Operazione Colomba nasce nel 1992 dal desiderio, di volontari e obiettori di coscienza della Comunità Papa Giovanni XXIII, di vivere concretamente la nonviolenza in zone di guerra. Inizialmente ha operato in ex-Jugoslavia; nel tempo si è aperta a presenze stabili in numerosi conflitti nel mondo. Si fonda su un’unica convinzione: la necessità di elaborare una risposta a partire dalla vita con le persone che più subiscono i conflitti; la condivisione con le vittime, tenendo stretto il contatto con chi vive situazioni di violenza e porta avanti azioni di pressione istituzionale e denuncia delle violazioni dei diritti umani. L’obiettivo finale è elaborare una risposta nonviolenta che, proprio perché nasce dalla vita con le vittime, deve essere concreta. In una frase: “abitare il conflitto”.

E questo si può fare solo vivendo con le persone, dando valore ai legami che si creano e, in questo modo, alleviando, il dolore. Dal ’92 ad oggi, si contano circa 3000 volontari impegnati, più di 20 conflitti “abitati” in quattro continenti, innumerevoli azioni di denuncia, incontri con le istituzioni, decine di articoli e interviste sui principali media, e soprattutto migliaia di vittime con cui si è condiviso un cammino. Oggi vi sono sei presenze attive: Palestina, Libano/Siria, Colombia, campi profughi in Grecia, Cile tra i Mapuche e in Ucraina dall’inizio del conflitto. Operazione Colomba si inserisce nel sistema della Multitrack diplomacy (diplomazia multilivello): interazione e complementarietà tra mediazione ufficiale e non-ufficiale; un sistema sinergico che coinvolge molteplici attori per la trasformazione del conflitto in tutte le sue fasi. Si è consapevoli che si sta “dalla parte sbagliata della storia”. Se un’alternativa alla guerra non parte dal vivere insieme a chi subisce la violenza in prima persona, difficilmente si potranno fermare i conflitti. Anche nei momenti più difficili, c’è una possibilità di voler bene, di alleviare il dolore di chi subisce la guerra. In tutto questo la vera speranza per il futuro sono i giovani, perché la vera Pace si costruisce in tempo di Pace. Tutti i relatori hanno ampiamente sottolineato l’importanza e la ricchezza di un percorso consolidato di collaborazione dei tre movimenti promotori della serata, come in una “sinfonia di voci”, e più volte hanno citato don Tonino Bello, punto di riferimento per tutti i costruttori di pace.

La serata è stata moderata da don Silvio Piccoli che ha saputo arricchire ogni passaggio con fini analisi e citazioni storiche. L’evento del 15 dicembre ha inteso rispondere all’invito dell’Ufficio Cei di Pastorale Sociale e del Lavoro, e di associazioni e movimenti, a mobilitare il mondo cattolico, e tutti gli uomini e le donne di buona volontà, ad essere autentici “architetti” e “artigiani” di pace e di fraternità e ad organizzare nei territori iniziative sul tema della pace, da novembre 2023 fino a tutto gennaio 2024, avendo come fulcro la 56ª Marcia nazionale per la Pace del prossimo 31 dicembre a Gorizia.