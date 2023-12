Si accendono le luci dell'albero della legalità

LARINO. Si è acceso, anche quest’anno, l’albero del progetto “Contributo alla cultura alla legalità dell’Arma dei carabinieri”, all’interno della Compagnia dei carabinieri di Larino, evento ormai giunto alla sua terza edizione e che ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza delle scuole dell’istituto omnicomprensivo “A. Magliano” frentano.

Un appuntamento tanto atteso al quale i ragazzi delle scuole primarie e secondarie si sono preparati già da diverse settimane, addobbando l’albero con pensieri e auspici dei ragazzi in tema di legalità e colorando l’abete ed arricchendolo in ogni sua parte. Molti i pensieri e le speranze di pace, anche a seguito degli ultimi accadimenti bellici mondiali, che hanno colpito la sensibilità dei ragazzi, in un mix di colori che hanno richiamato la bandiera italiana. Non sono mancati anche i riferimenti al tema sulla violenza di genere mediante l’apposizione di tante scarpette rosse in carta, oltre che ai temi di giustizia e libertà. Durante l’evento scatti e selfie all’interno della caserma e in una delle gazzelle messe a disposizione per l’occasione, per una giornata terminata con una ricca colazione offerta dai militari ai ragazzi. L’albero, anche quest’anno, resterà acceso fino all’Epifania per poi essere interrato all’interno dell’istituto omnicomprensivo, a futura memoria dei valori di legalità anche nelle scuole.

“Un sentito ringraziamento all’Arma dei carabinieri per questa meravigliosa iniziativa, che alimenta i valori di legalità nelle nostre scuole” è il messaggio della Dirigente Scolastica Emiliana Sacco, la quale ha voluto ringraziare i militari per l’impegno quotidiano anche nei confronti del comparto scuola. L’iniziativa si incastra nel grande progetto che l’Arma dei carabinieri opera a livello nazionale del Contributo alla cultura alla legalità e che vede impegnati i militari della Benemerita in incontri ed iniziative nelle scuole italiane, affinché lo Stato sia sempre più vicino al cittadino sin da subito, con un’attività preventiva fatta di valori e prossimità