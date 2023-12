Il concerto dell'Avis alla chiesa di San Timoteo

TERMOLI. Quando la sezione Avis organizza eventi correlati al suo campo di lavoro, si può andare a colpo sicuro, perché siamo più che certi che quello che andremo a vedere è certamente qualche cosa di bello ed esaltante.

Non si sono smentiti nemmeno stavolta, in occasione del Concerto di Natale tenutosi martedì 19 alle 19 presso la chiesa San Timoteo di Termoli.

Ad esibirsi, davanti a una platea della parrocchia discretamente gremita, i componenti della Poe “Piccola Orchestra Ecletnica” capitanata dal maestro Piero Ricci, musicista campobassano di caratura internazionale.

Piero Ricci (zampogna e fisarmonica), con i suoi compagni di avventura per oltre un’ora ha davvero deliziato il pubblico. Lo spettacolo “Ti racconto il Molise” è stato un affascinante racconto parlato e cantato tra storia della zampogna e la musica della stessa.

Ricci è davvero un’istituzione nel settore, ha suonato la zampogna alla Scala di Milano accanto al totem dei direttori di orchestra Claudio Abbado. Tutte le esibizioni sono state un continuo di emozioni a forti tinte.

Ma il cadeau che lui e i suoi musicisti ci hanno regalato è stato il classico canto natalizio “Tu scendi dalle stelle” che ci ha proiettati nell’atmosfera natalizia, tanto che lo stesso don Benito, il padrone di casa, ha dichiarato “Ora possiamo dire di essere in clima natalizio”.

Il parroco, a fine concerto ringraziando l’Avis, il suo presidente il dottor Pasquale Spagnuolo e gli orchestrali con il maestro Piero Ricci, ha voluto dedicare anche un pensiero in questo momento di feste a chi purtroppo in questi giorni non festeggerà, le famiglie dei due bambini morti nello stesso giorno entrambi per eventi tragici, Alessandro di 9 anni e Flavio12 anni per un tragico incidente stradale, bambino della parrocchia di san Timoteo e del quale nella stessa Chiesa si sono tentute le esequie giovedì alle ore15.

