Gli zampognari di San Marco in Lamis danno il via al "Borgo del gusto"

CAMPOMARINO. Dopo il successo delle edizioni precedenti, ritorna a Campomarino l’evento promozionale enogastronomico “Il Borgo del Gusto”, sabato 23 dicembre alle ore 18 gli zampognari di S. Marco in Lamis daranno il via al percorso di degustazione enogastronomica all’interno del borgo antico di Campomarino, che con i suoi incantevoli murales, le sue luci e la musica di band locali renderanno ancor più magico il percorso degustativo. Per questa occasione il Borgo Antico si trasforma in un paradiso per i buongustai, con stand dedicati ai prodotti locali e alle specialità culinarie che fanno parte del patrimonio culturale.

La riproposizione della riuscitissima manifestazione anche nel periodo natalizio è stata pensata proprio per promuovere il borgo di Campomarino nei mesi invernali in modo tale da attrarre sempre più, non solo turisti da fuori regione, ma anche qualche imprenditore locale e non, che abbia la voglia di investire e dare vita a diverse iniziative commerciale in questo splendido ed incantevole borgo.

Questo è quanto dichiarato dall’assessore al turismo D’Egidio, che con l’amministrazione tutta, l’Istituzione Centro Servizi Turistici e culturali di Campomarino e le varie associazioni culturali e di volontariato presenti sul territorio, auspicano che anche l’edizione invernale del Borgo del Gusto possa bissare il successo dello scorso 12 Agosto.