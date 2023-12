La festa di Natale al Milan club "Carmine D'Angelo"

La festa di Natale al Milan club "Carmine D'Angelo"

TERMOLI. Il calcio quello sano, fatto e tifato da persone serie si può permettere di organizzare grandi feste in occasione dell’approssimarsi del Santo Natale e di Capodanno.

Così hanno fatto gli appassionati e iscritti al Milan club di Termoli “Carmine D’Angelo”, un modo per scambiarsi gli auguri tra rossoneri di tutte le età.

Il club che fin dalla sua nascita, in occasione della vittoria del 19° scudetto, si è dimostrato un club davvero molto attivo nel panorama del tifo rossonero non solo molisano. Spesso organizzano feste, reunion, trasferte a Milano e non solo per seguire la squadra del cuore e, sempre, espongono il proprio striscione con la scritta “Milan club Termoli Carmine D’Angelo”.

Ieri sera per scambiarsi gli auguri, i tifosi del Diavolo, si sono ritrovati in una 40ina presso il nuovo locale termolese “Magne e’ zitt” di un altro grande tifoso milanista come Sebastiano Di Pardo.

Un gran conviviale, indovinate quali erano gli argomenti trattati? Ad un certo punto, tra una portata e l’altra, partivano cori da stadio inneggiando al Milan e contro potete immaginare chi, ma questo è il succo del tifo e del sano sfottò.

Il presidente del club, Fabio D’Angelo figlio di Carminuccio u’ Pillitre a cui il club è stato intitolato, come accadeva sempre con il papà, è stato il gran mattatore della serata.

Goliardia, simpatia, risate e poi il gran finale con una enorme torta con la scritta rossonera del logo del club e un grosso albero di Natale, creata da Nicola Degnovivo altro grande tifoso milanista. Altri grandi termolesi come Giuseppe Antonio Spezzano, Angelo Farina, Rino Grallo, lo stesso presidente Fabio D’Angelo e molti altri sono stati presenti a questo conviviale.

Alla fine abbracci e tanti in bocca al lupo per le sorti del Diavolo Rossonero.

Nel corso della serata è arrivato il video messaggio con gli auguri di Luca Serafini, noto giornalista a livello nazionale e di grande fede milanista che ha augurato a tutti buone feste, ricordando e ringraziando per la cordialissima ospitalità ricevuta a Termoli dal Milan Club nella sua venuta del 14 settembre scorso.

Galleria fotografica