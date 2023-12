Derrate alimentari Cir Food consegnate alla Caritas di Termoli

TERMOLI. Come ogni anno la Cir Food ha consegnato svariate derrate alimentari al Comune di Termoli, che per tramite dell'assessore Silvana Ciciola, ha voluto consegnare alla Caritas che ogni giorno ospita a pranzo nei propri locali tanti senza tetto che in altro modo non saprebbero dove poter consumare un pasto caldo.

Tutti i generi alimentari sono stati trasferiti con i mezzi della Cir Food alla Caritas e consegnati a suor Paola.

Galleria fotografica