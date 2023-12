Vis 2024: omaggio alla Gente di Mare

TERMOLI. Alle 4.27 (ora italiana) è entrato l’inverno e proprio in occasione dell’ingresso nella stagione che prelude al 2024, debutta il nuovo calendario di Stefano Leone “Vis 2024”, per l’appunto.

Anche quest’ anno arriva, in tiratura limitata, il nuovo calendario di Stefano Leone, il creativo molisano che ha fatto delle sue opere editoriali un vessillo e uno strumento di cultura in Italia e all’ estero. Vis 2024 è una vera e propria opera d’arte, dedicato alla Gente di Mare.

Un itinerario emozionale e fotografico secondo un criterio ben definito e uno stile riconoscibilissimo. In particolare foto a colori di Stefano Leone, tranne una di Filippo Cantore attinente il trabucco.

Non solo, presenti anche immagini della memoria in bianco e nero.

Ad impreziosire l’annuario “San Basso a Mare”, la copertina realizzata ad hoc dal grande maestro Francesco Toraldo.

In una pagina è evidenziato, dalla professoressa Fernanda Pugliese, il legame con l’altra sponda dell’Adriatico.

Queste le parole di Stefano: “L’ io narrante, cioè ognuno di noi, si accorge, attraverso la fotografia, di aver vissuto e di esistere in quanto comunità, sente di aver camminato, di aver amato, di nascere ancora, quando il mare, instancabile, rinnova ogni giorno un tacito e indissolubile patto con l’uomo e in particolare con la Gente di Mare, intesa come dimensione istituzionale e professionale, ma anche come valore e interiorità atemporale appartiene a ognuno…''

