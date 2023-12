Larinese di nascita e lombardo d'adozione: medaglia d'onore a Nicola D'Ambrosio

LARINO. Il 4 dicembre scorso la sindaca del Comune di Pioltello, Ivonne Casciotti, ha comunicato a Nicola D’Ambrosio - nato a Larino nel 1951 e, con la famiglia, ancora bambino, emigrato nel Comune dell’hinterland di Milano che oggi conta oltre 36.000 abitanti - l’assegnazione, da parte della Giunta comunale della medaglia d'onore, con l’inserimento nell’Albo d’onore per meriti civili e sociali.

A darne notizia è stato Pasquale Di Lena: «La consegna sabato scorso, 16 dicembre, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Sala consiliare, con un Nicola emozionato sulla sua sedia a rotelle da un paio d'anni, che non l’ha mai limitato a pensare, sognare ed a fare, prima in un’agenzia di pubblicità e marketing (1974-1981) e, poi, in organico dal 1982 nel Comune di Pioltello, dal 1983 assegnato presso la Biblioteca comunale, che ha continuato, in pensione dal 2013, a frequentare dal lunedì al sabato, come volontario, fino al 2019. Anno del Covid. Nel tempo è diventato uno studioso, esperto bibliotecario, con tante relazioni scritte. Non a caso questo importante riconoscimento che premia il suo impegno per una comunità che l’ha adottato insieme con tutta la sua numerosa famiglia. Un riconoscimento che onora anche Larino, la tanto amata Larino vissuta ogni estate, con la madre Teresa, i fratelli e le sorelle, nella casa di via Circonvallazione, 31, fino all’anno del Covid. Una persona, Nicola, a me cara come tutta la famiglia, che non ha mai staccato il filo con le radici e si è fatto onore in una terra lontana. Il fratello Emilio ha raccontato molto bene la storia con la pubblicazione di un bel libro, uscito anni fa. Facciamo nostra la tua emozione, Nicola, e ti diciamo non solo bravo, ma grazie con un grande applauso. Attività di volontariato: 1983-2018 Collaborazione con L'Associazione Pioltellese Pro Handicappati oggi "Diversi da chi? APPHA APS", (APS Associazione di promozione sociale).1983-1992 presidente della Cooperativa Nuova Luce, collaborazione con l'associazione e il Comune di Pioltello per la gestione del Centro Socio Educativo oggi Cento Diurno Disabili».