La promozione culturale di Luigi Pizzuto, quando l'autore prevale sul narratore

MONTENERO DI BISACCIA. Un'attività di promozione culturale che corre sul doppio binario, quella di Luigi Pizzuto, tra i cultori del territorio. Suoi diversi contributi su quanto viene realizzato in diverse località (anche fuori regione col fil rouge molisano) e che abbiamo il piacere di pubblicare, ma anche incontri in prima persona, dove il protagonista è lui stesso.

È stato presentato domenica scorsa, 17 dicembre, presso la Sala consiliare del comune di Montenero di Bisaccia il volume “Poesie a pezzi” (Editrice Lampo, 2022), il nuovo libro di poesie dello scrittore molisano Luigi Pizzuto, di nuovo in libreria dopo il volume "Versi in quarantena" e il saggio dedicato a "Giovanna I d'Angiò".

Una raccolta poetica quella di Poesie a pezzi, ricca di temi e spunti di riflessione, temi ruotanti attorno alla memoria, alla guerra, alla natura, anche in chiave documentaria e legati al tratteggio di episodi e paesaggi della storia e della natura molisana. Dopo i saluti a cura gli dell'assessore Claudio Spinozzi e della Presidente dell'Università delle Tre Età Margherita Rosati, che ha moderato l'incontro promosso dall'UniTre, il poeta Pizzuto ha esordito con un excursus sulla validità della poesia oggi e offrendo una rosa di testi dalla raccolta all'uditorio presente in sala consiliare. Una poesia civile espressione di un umanesimo del sentimento, come l'ha definita la poetessa Laura D'Angelo, che ha dialogato con l'autore, in un confronto in cui la semplicità dell'espressione lirica è emersa come necessaria per la cura dello sguardo e per l'espressione della voce dell'io e dei territori, in un'ottica di valorizzazione e di riscoperta. Pizzuto ha ripercorso l'importanza della educazione quale presupposto del vivere civile, soprattutto per i nostri giovani, ai quali chiede di imparare ad osservare e ad ascoltare le proprie emozioni. Una foglia, colta nel moto di un temporale, diventa occasione lirica di riflessione sulla precarietà della vita e della condizione umana (il muto divenire di tutte le cose), eppure gioiosa nella dimensione della luce che autorizza l'esperienza del vivere.

Un sole che lacrima (Lacrima il sole) diventa tuttavia nelle poesie dedicate all'esperienza terribile della guerra un pianto generale, che abbraccia quello delle madri e dei corpi fatti a pezzi nelle stragi di Bucha, Mauthausen, Mariupol. Tra le varie esperienze dolorose troviamo quella ancora attuale del Covid. L’autore, dopo la raccolta di poesie “Versi in quarantena”, ricorda con commozione la scomparsa di una cara amica, Giuseppina Barbieri, colpita a morte dal Covid. Dalla tragedia di San Giuliano ecco che il Molise ferito rivive nella fine della bidella della scuola dei piccoli angeli, sopravvissuta al terremoto ma non al Covid. Pizzuto enfatizza il valore della testimonianza, tessendo le lodi della donna, “del flusso indomito” di un’esistenza dedita agli altri e insignita di Medaglia d’argento al valore civile in seguito al terremoto del 2002, ma nello stesso tempo la sublima collocandola “tra le praterie d’ambrosia sterminate” circondata dai “piccoli angeli”, che “corrono festosi” per abbracciare, assieme a lei, “gioiosa come sempre”, “l’amore sempiterno” di Dio.

Come ha notato Laura D'Angelo, la dimensione del dolore non si risolve in una prospettiva nichilistica, in una dichiarazione di poetica umbratile, ma c'è una continua tensione che porta l'io lirico a ritrovare sé stesso nel principio vitale della propria umanità. Emerge nella raccolta così senso di un'arte poetica utile, in grado di farsi voce del sentimento e riflessione, strumento per uscire da ogni isolamento fisico e culturale.