“Giornata mondiale della lingua araba”: in municipio l'incontro di culture differenti

TERMOLI. Grande interesse per l’incontro dedicato alla “Giornata mondiale della lingua araba” organizzato dall’associazione Salam Aps di Hanen Gzaiel e Europe Direct Molise di Carmela Basile che, con il patrocinio del Comune di Termoli, organizzano sempre tanti eventi degni di nota. L’intento, prendendo spunto dall’appuntamento annuale promosso il 18 dicembre 1973 dall’Onu che istituì l’arabo come sesta lingua parlata dall’organizzazione internazionale, è quello di celebrare, nelle varie sfaccettature, una lingua così difficile e al contempo così ricca attraverso la storia, l’arte, la cultura, la moda e la medicina e tanto altro ancora.

Sono tante le influenze arabe e le parole derivanti dall’arabo che si utilizzano in italiano, dall’agricoltura con l’introduzione di nuovi frutti come gli agrumi (arancia-limone) ma anche la melanzana, l’asparago, il carciofo oppure le spezie, prima fra tutte lo zafferano passando per la matematica con l’algebra, l’algoritmo; l’astronomia con lo zenit, la nautica con l’ammiraglio o ancora la toponomastica con città o luoghi come Caltanissetta, Caltagirone o Alcantara o Mongibello. Tantissimi influssi anche di tipo architettonico nel Mezzogiorno d’Italia e nella città di Termoli sono stati esposti da Domenico e Giuseppe La Porta che hanno mostrato il Castello Normanno-Svevo di Termoli e le similitudini con il mastio di Lucera, il castello di Cosenza, krak des chevaliers ed illustrato come le principali scuole che hanno caratterizzato i cantieri della basilica di Termoli furono ampliamente preparate su una tradizione architettonica orientale, in virtù del legame culturale sviluppato nell’età delle crociate (dalle stelle islamiche ad otto punte, al portale maggiore, alle facciate, ai capitelli). Tra gli influssi orientali si possono riscontrare quelli dei visigoti (antiche ecclesie) per poi trovare una esplosione artistica nei domini bizantini, negli emirati arabi in età normanna, nell’impero Federiciano e nel gotico aragonese (Monreale, Dumo di Lucera, Duomo di Foggia, Santa Marta De Tera, Fossacesia e Petacciato). Se Domenico e Giuseppe La Porta hanno parlato degli influssi arabi nella storia e nell’arte del passato, con Emanuela Frate si fa un salto nel presente con il cosiddetto linguaggio wesh wesh, uno slang frutto della commistione tra due o più lingue, tra cui l’arabo dialettale, prevalentemente nordafricano. Questo idioma, nato nelle periferie dei grandi centri urbani è stato sdoganato attraverso la musica rap e hip hop e diffuso attraverso le piattaforme social come Tiktok, Instagram etc.

Alla fine dell’intervento è stato mostrato un videoclip dell’artista Ghali come dimostrazione di quanto enunciato prima concludendo l’intervento dicendo che il sincretismo linguistico come l’idioma wesh wesh è sinonimo di contaminazione culturale e ci insegna che ragioniamo per addizione e mai per sottrazione. Molto toccante è stato anche il minuto di silenzio osservato per le vittime del conflitto israelo-palestinese voluto dalla Presidente dell’associazione di Salam Aps Hanen Gzaeil. Un tuffo attraverso la storia, la lingua, la cultura che il modo arabo ci ha lasciato in eredità e ancora ci regala apprezzato anche dall’assessore Silvana Ciciola e dalla moderatrice nonché responsabile di Europe Direct Molise Carmela Basile. Un mondo ricco da ogni punto di vista difficile da sintetizzare nelle poche ore a disposizione ma che, sicuramente, sarà oggetto di un atro convegno dedicato per far conoscere queste realtà che sembrano lontane ma che in realtà sono molto più vicine a noi di quanto non immaginiamo.