Donare ti fa bene: Kemarin e Soleterre sono "grandi contro il cancro"

CAMPOMARINO. La partecipazione e l’appoggio degli amici di sempre, dei sostenitori della Polisportiva Kemarin, dell’Amministrazione comunale e della comunità.

Una raccolta fondi portata avanti dalla Kemarin e brillantemente riuscita per continuare a sostenere il progetto Grandi contro il cancro di Soleterre.

Un accordo a rinnovare l’impegno congiunto per future collaborazioni tra la Kemarin e Soleterre.

E la solidarietà che si è respirata e che si diffusa da Palazzo Norante in tutto il paese.

E poi ci sono le emozioni, gli abbracci dati, le lacrime versate nel ricordo di chi ci ha lasciato troppo presto, le strette di mano e molto altro che raccontano quello che si è vissuto lo scorso 15 dicembre 2023 a Campomarino in occasione dell’incontro KemarINsolidarietà.

Un incontro soprattutto per riflettere sull’importanza del sostegno psicologico nei percorsi di cura perché, riprendendo le parole della dottoressa Alessandra Ruberto Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise,

“Il sostegno psicologico a persone affette da neoplasia o alle famiglie è un'esigenza di base. Gestire l'impotenza, il dolore, l'incertezza sono alla base di un lavoro che passa attraverso la gestione di pensieri disfunzionali che spesso sfociano in patologia come disturbi d'ansia e depressione. Il benessere psicologico deve andare di pari passo al benessere fisico solo in questo modo la prognosi può essere maggiormente favorevole. Dell'incontro di Campomarino si è affrontata l'importanza della relazione e del non sentirsi soli in situazioni in cui molto spesso è più facile girare la testa dall'altro lato. Sarebbe importante che la nostra regione si occupasse di sostegno psicologico da un punto di vista strutturale e pubblico non lasciando ad iniziative dei privati la questione”.

Un momento per continuare a riflettere anche sull’importanza del sostegno economico ai progetti di Soleterre che aiutano i più deboli e i meno fortunati.

“Il valore del sostegno della Polisportiva Kemarin risiede nel coinvolgimento delle persone attraverso momenti d’incontro che contribuiscono ad abbattere la barriera dell’indifferenza, il vostro sguardo è di quelli che fanno compiere gesti speciali, sono convinto che abbiamo di fronte un bel cammino di solidarietà e sensibilizzazione delle persone che incontrano Kemarin e Soleterre - spiega Roger Bergonzoni, responsabile raccolta fondi individui di Soleterre -.

Ma non è un evento isolato, infatti da ben tre anni il Presidente Ferdinando Chimisso e il suo staff si impegnano per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti di Soleterre in favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

“Il volontariato è testimonianza di un impegno possibile ed è soprattutto donazione di tempo, la risorsa più preziosa che abbiamo in quest’epoca spesso segnata da ritmi elevati e impegni incalzanti.

Grazie di cuore per la partecipazione sentita e generosa degli amici di Campomarino alla serata del 15 dicembre che ci spinge a continuare con tenacia nel nostro percorso di sostegno ai bambini malati di tumore in Italia e all’estero”.

