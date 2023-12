Ultime ore prima della Vigilia, il sole bacia la corsa agli acquisti

TERMOLI. Aria frenetica, aria di festa per le vie del centro di Termoli, con il corso stracolmo di gente per acquistare gli ultimi pensieri per Natale.

Il clima ha fatto da protagonista in questo sabato 23 dicembre, con 22 gradi e un bellissimo sole che scalda i cuori come l’atmosfera natalizia.

Negozi affollati per gli ultimi acquisti, dicevamo, per i “soliti” ritardatari che hanno approfittato del primo giorno libero, di ferie o di vacanza, che dir si voglia.

E, infatti, in piazza Monumento c’è stato un via vai di bambini che hanno letteralmente “occupato” la bella pista di pattinaggio che il Comune ha messo loro a disposizione.

Spostandoci sul secondo corso, poi, il mercato ittico è stato letteralmente preso d’assalto fin dalle prime luci dell’alba. Il pesce è andato a ruba, in vista del gran cenone della Viglia, domani 24 dicembre.

Ma sono tanti i cittadini che hanno voluto gustarsi il profumo del mare d’inverno, recandosi sul Lungomare Nord, facendosi selfie dal Trabucco e tanti, invece, sono scesi proprio in spiaggia.

In lontananza, dal Paese Vecchio, ben visibili a occhio nudo il Gran Sasso e la Majella.

Che la magia del Natale, scaldi i cuori di tutti i nostri affezionati lettori, come il sole di oggi.

“Una strana carovana si aggira per le vie del centro… Ma è proprio Babbo Natale! Ed è accompagnato da un’anomala combriccola! I nostri artisti intratterranno il pubblico con magie, giocolieri a e gags esilaranti, mentre Babbo Natale “proverà” a donare dolcetti e sorrisi a tutti i bambini!”

L’Assessorato al Turismo del Comune di Termoli, in collaborazione con Giuseppe Di Lalla Animazione, organizza anche quest’anno “La Carovana di Babbo Natale”. L’evento, che si svolgerà sabato 23 dicembre dalle ore 17:00, interesserà tutte le vie del centro cittadino coinvolgendo grandi e piccoli nel weekend prima di Natale.

Galleria fotografica