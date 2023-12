Tra nonni e nipoti: a Colletorto torna il villaggio di Babbo Natale

COLLETORTO. A Colletorto tutto pronto per la seconda edizione del villaggio di Babbo Natale. Nel pomeriggio di martedì 26 dicembre 2023 il centro storico del paese si trasformerà in uno scenario d'altri tempi tra luci, musica, degustazioni e sorprese.

Quest'anno l'iniziativa, a cura della Pro loco "Angioina", è dedicata ai bambini della scuola dell'infanzia e al rapporto speciale con i nonni come depositari della storia familiare, legame di ricordi e tradizioni che fanno battere più forte il cuore.

Ed è proprio un ricordo riaffiorato dopo tanti anni che ha spinto la Pro loco, guidata dalla presidente Maria Rosati, a realizzare tanti alberelli di legno e dedicarli ai bambini più piccoli del paese: “Sono trascorsi, ormai, tanti anni ma, ricordo bene il giorno di Natale e i regali che i miei genitori mettevano sotto l’albero. In mezzo a quei pacchetti c’era un alberello di legno che mio nonno aveva preparato per me. L’alberello non c’è più ma il suo ricordo e ciò che rappresentava è rimasto e resterà per sempre".

