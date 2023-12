Il presepe della famiglia Norante "rivive" nel borgo con l'associazione Mcp

TERMOLI. Tra le associazioni emergenti sul territorio comunale, da qualche tempo, c’è anche quella denominata Mcp.

L’abbiamo conosciuta nel marzo 2022 allorquando partecipò alla raccolta “Termoli per l’Ucraina”, raccogliendo prodotti utili alla popolazione da poco in guerra contro l’invasore russo, successivamente ha esteso il proprio raggio d’azione anche alla politica locale, visto l’affondo sulla questione “ambiente”.

Ora ha voluto arricchire con due allestimenti anche il borgo dei presepi, nel paese vecchio, con due creazioni in via Policarpo Manes e via Vescovo Pitirro, entrambe di ampie dimensioni e soprattutto con statuine di grande formato.

Una duplice rappresentazione che ha raccolto in parte – vista la vastità di opere a disposizione – l’eredità della famiglia Norante, che era solita allestire in via Cardarelli, nella villa che sorge poco dopo la rotatoria per viale Santa Maria degli Angeli, un presepe davvero mirabile. Ora, dopo la scomparsa del capostipite Gianni, i suoi familiari, soprattutto la consorte, ha voluto che i personaggi del loro presepe tornassero a vivere, anche al di fuori della location che per tanti anni era stata arricchita dalla natività.

Abbiamo compiuto un sopralluogo nelle suggestive ore serali, assieme ad alcuni soci, come Bruno Verini, Donato Siravo, Pasquale Fortunato, Giuseppe Baranello e Mario Pennella, che ci hanno accompagnato in un mini tour.

Galleria fotografica