Emozioni a cavallo lungo la strada degli ulivi dove il paesaggio sorride

COLLETORTO. Non è una scena d'altri tempi che scende dai monti. Tanto meno irreale quella che vediamo dalle immagini, in un paesaggio che sa di tanta fatica di mani. Ma qui, nel "paese dell'olio buono", la scena che colpisce gli occhi è per davvero reale. Anzi è facile rivederla di frequente fino a Capodanno oppure ad inverno inoltrato. Si, perché il trekking a cavallo tra gli ulivi secolari spesso si fa a fine settimana grazie alla scuola di Laura. L'equiturismo coinvolge grandi e piccini. E sempre più chi ama cavalcare i sentieri naturali dove la natura piace tanto.

Trekking a cavallo, dunque, a braccetto con natura e piste di antica memoria, per conoscere nei dettagli le contrade olivetate. Si apprezzano così le risorse del luogo che con una punta di orgoglio regalano inattese soddisfazioni. È Paolo Santoianni a condurre la carovana dei cavalieri. Un personaggio simpatico, stravagante, capace ed esperto nell'arte del cavalcare e nella conoscenza delle "Vie della Lana". I tratturi del Molise, le autostrade d'una volta, percorse da pecore, mucche e pastori.

Una persona tra l'altro spiritosa, sorridente, con tanta voglia di fare, che, come presidente guida oggi la Federazione Molisana del Turismo Equestre. Qui è nei panni dei cavalieri del tratturo. In questo caso il Celano-Foggia, che scorre come un fiume sui profili olivetati per raggiungere in agro di San Giuliano la piana della Capitanata. Paolo è puntualmente orgoglioso. Ci tiene a far scoprire ai più le risorse paesaggistiche del Molise. Dal Molise altissimo al Matese, fino alle rive del lago di Occhito. Lo incontriamo per caso mentre sta scendendo con i suoi cavalieri nella caratteristica vallata degli ulivi colletortesi.

"Ogni volta che raggiungiamo a cavallo quest'angolo di natura, c'è tanta soddisfazione e piacere di esplorarla. Il tuffo poi nel passato è assicurato. In questo caso il cavallo ci consente di conoscere nei dettagli un ambiente tutto olivetato.

Tra l'altro bellissimo nei suoi scorci e nelle sue caratteristiche rurali. Bisogna venirci per capire che si tratta di un paesaggio molto bello da tutelare e valorizzare. Un unicum da apprezzare". E questi luoghi, tra la Difesa Comunale, Colle d'Arena e la collina di Santa Maria su cui svetta una graziosa chiesa rurale, colpiscono puntualmente chiunque. La narrazione dei sensi si avverte dolcemente tra la macchia mediterranea e il silenzio del torrente sottostante che singhiozza ogni tanto. Tra le chiome degli ulivi è senz'altro un'esperienza da fare a cavallo, perché un inaspettato benessere ambientale non ti lascia mai. Qui gli ulivi sono una risorsa di cui gode l'attività olearia del luogo. Soddisfano pure le ragioni del cuore. Nel silenzio sono capaci di raccontare gli eventi del luogo la storia del territorio senza parole. Portano con sé le fatiche di famiglia e le storie di tante generazioni. Queste percezioni si colgono. Chi fa trekking a cavallo se guidato le ama. Tocca con mano le narrazioni provenienti dai campi olivetati.

Ne coglie le geometrie. Abbraccia I toni del contesto paesaggistico quando cavalca. Quando scende e sale in fila indiana. A regola d'arte senza dubbio c'è il tratto di una bellezza semplice e spontanea.

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica