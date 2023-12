Il "Coro Polifonico" di Santa Croce diventa "maggiorenne"

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il Coro Polifonico “L. Perosi” di Santa Croce di Magliano compie 18 anni. 2005-2023. Il Coro Polifonico “L. Perosi” diventa maggiorenne! «È sorto nel 2005 per contribuire a dare maggiore solennità alle celebrazioni dei tempi forti dell’anno liturgico, Natale, Pasqua e della Festa Patronale di S. Antonio di Padova, nonché di S. Flaviano, aggiungendo la celebrazione del sacramento della Cresima alla presenza del Vescovo e la festa dell’Immacolata Concezione.

Il Coro si è completato, per la polifonia con altre voci maschili, con l’arrivo di un gruppo di coppie di genitori di bambini provenienti dall’asilo. La realtà del coro in poco tempo ha richiamato l’attenzione della cittadinanza che, dapprima incuriosita, ha mostrato subito di gradire l’iniziativa e di apprezzarne le qualità. Ad oggi è formato da circa 30 elementi provenienti dalle più svariate condizioni sociali, dai professionisti alle casalinghe e agli studenti ed è fortemente motivato dall’Amore per il bel canto e la gioia di ritrovarsi insieme, nonostante difficoltà reali che richiedono impegno e spirito di sacrificio e di adattamento ad ognuno.

Tantissimi auguroni a tutti e… ad maiora semper!», dal maestro concertatore, direttore e organista Matteo Lommano.

