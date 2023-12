Viaggio nella memoria: una bella storia di Natale

TERMOLI. Da Stefano Pinti il racconto di una bella storia di Natale: attenzione straordinaria e dall'impegno di una persona e di un team. In un mondo spesso frenetico, il tuo gesto ha rinnovato la speranza nell'altruismo e nella gentilezza.

LA STORIA

«Caro Mario Rinaldi,

Spero che questa lettera ti trovi in buona salute. Mentre riflettevo sul passato, ho sentito il bisogno di esprimere la mia profonda gratitudine per un gesto straordinario compiuto da te alcuni anni fa.

Nella vigilia di Natale del 2003, presso la sede FedEx di Termoli (all'epoca Tnt Traco), ti sei distinto per un atto che ha scaldato i cuori di tutti noi. Quando hai notato che un adorabile bambino rischiava di non ricevere il suo regalo natalizio a causa di imprevisti, hai avviato una catena di solidarietà senza precedenti.

Con la tua squadra impeccabile, hai coordinato gli sforzi per far giungere un meraviglioso regalo al piccolo destinatario. La dedizione e la tempestività dimostrate hanno superato ogni aspettativa, portando gioia e felicità in un giorno così speciale.

Nel 2003, quando lavoravi nel deposito di Termoli nella logistica Tnt Traco (oggi FedEx), ho vissuto un episodio memorabile. Avevo ordinato una mini moto via internet, ma le consegne non erano così tempestive come lo sono oggi. Il pacco è giunto in ritardo il 24 dicembre, la vigilia di Natale, a bordo di un Tir. Inizialmente, la sede aveva programmato lo scarico dopo le festività.

Tuttavia, quando ho espresso la mia preoccupazione riguardo al fatto che mio figlio, un bambino di 6 anni, non avrebbe ricevuto il suo regalo preferito sotto l'albero di Natale, una mini moto, hai agito prontamente. Senza esitazione, hai chiamato tutti i ragazzi del deposito, spiegando la situazione: "Questo bambino deve avere il suo regalo di Natale sotto l'albero."

La reazione di tutti è stata unanime, e senza alcuna esitazione, vi siete messi immediatamente al lavoro. Nel frattempo, sono partito per procurare dei pasticcini e una bottiglia di spumante, consapevole che avremmo lavorato fino a tarda mattina. Al mio ritorno, c'era uno scoraggiamento totale poiché il Tir era appena stato scaricato per un quarto. Uno dei ragazzi, però, si è fatto strada tra le scatole, raggiungendo praticamente la fine del Tir. Con un grido di gioia, ha annunciato: "L'ho trovato!" A quel punto, è scoppiata un'ondata di felicità generale, e tutti abbiamo condiviso la gioia di garantire che il regalo tanto atteso fosse sotto l'albero di Natale per il piccolo.

Il sorriso radiante sul volto del bambino quando ha ricevuto quel dono è stato un autentico spettacolo natalizio, reso possibile dalla tua attenzione straordinaria e dall'impegno del tuo team. In un mondo spesso frenetico, il tuo gesto ha rinnovato la speranza nell'altruismo e nella gentilezza.

Non posso fare a meno di ringraziarti, anche se sono passati tanti anni, per il tuo cuore generoso e la tua capacità di fare la differenza quando conta di più. Il tuo atto di gentilezza resterà un ricordo indelebile per tutti noi.

Grazie, Mario, per aver portato il vero spirito natalizio nella nostra giornata.

Con gratitudine, Stefano Pinti e famiglia.

LA LETTERA

Gentile responsabile FedEx Italia,

Mi rivolgo a lei oggi con grande piacere per esprimere il mio più sincero encomio per uno dei suoi dipendenti eccezionali, Mario Rinaldi.

Non solo Mario Rinaldi ha dimostrato competenza tecnica impeccabile, ma ha anche eccelso nel fornire un servizio clienti al di sopra delle aspettative. La sua dedizione e la sua capacità di risolvere le problematiche con cortesia e tempestività meritano un riconoscimento speciale.

La professionalità di Mario ha riflettuto in modo significativo sull'immagine positiva della vostra azienda. Riteniamo che il suo impegno e la sua dedizione vadano oltre il semplice adempimento dei compiti lavorativi, contribuendo a costruire un ambiente accogliente e di fiducia.

Siamo grati per l'eccezionale servizio offerto da Mario Rinaldi e desideriamo riconoscerne ufficialmente il valore. Il suo contributo positivo è degno di nota e rappresenta un esempio luminoso di professionalità.

Ringraziamo Mario Rinaldi e ci auguriamo che il suo impegno continuo contribuisca al successo continuato della vostra azienda.