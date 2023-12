Un filmato inedito per ricordare il grande fotografo di fama mondiale Tony Vaccaro

BONEFRO. Nel piccolo centro molisano un’iniziativa culturale in omaggio a Tony Vaccaro. Grande fotografo di fama mondiale.

Nel giorno di Santo Stefano verrà proiettato un filmato inedito su Bonefro, realizzato nel 1958 dal fotografo Tony Vaccaro.

La proiezione dell’inedito documentario, sul paese e sul suo contesto di vita nel periodo di ricostruzione, si deve al Comune di Bonefro. È in programma presso la Sala Consiliare dell’ex Comune, con sede in Piazza Municipio, questa sera, alle ore 17.30. Un appuntamento importante che durante le festività natalizie sicuramente vedrà la presenza di un pubblico attento. Non mancheranno certamente all’appuntamento i parenti presenti a Bonefro, i tanti appassionati della fotografia in bianco e nero e i tantissimi amici che hanno conosciuto il grande fotografo molisano di origine bonefrana. Gli scatti di Tony Vaccaro hanno fatto il giro del mondo. Fotoreporter in guerra, ha partecipato con la sua macchinetta fotografica allo sbarco in Normandia documentando le scene più drammatiche del secondo conflitto mondiale fino alle porte di Berlino.

Brillante fotografo di moda. Ha lavorato con le riviste americane più importanti ritraendo i personaggi più noti. Nei suoi scatti tira fuori l’anima delle persone. Non manca mai, in definitiva, il racconto di una umanità semplice, generosa e positiva che coglie nei volti degli umili e nel loro contesto di vita. Nelle sue fotografie si avverte la voce di una poesia dal tono profondo. Piena di speranza e di sorriso. Aperta a tutto campo alla vita. “Il Vecchio Bonefrano”, con le sue cento toppe di povertà, incarna con estrema chiarezza questa sua filosofia di vita. Tanti gli scatti di memoria sul Molise e, in particolare, su Bonefro. In “La mia Italia” Bonefro è l’ombelico del mondo.

E’ il luogo del cuore. Da amare sempre. Separato da New York dall’interminabile oceano. Che puntualmente attraversa. Per rivedere i luoghi della sua infanzia, le persone care e i suoi compaesani. Raccontarli di nuovo con la sua simpaticissima e autorevole voce narrante. A Bonefro, presso Palazzo Miozzi, è possibile visitare il museo permanente che la sua terra gli ha dedicato.

Il documentario risalente al 1958 ritrae le scene di vita sociale e rurale di questa realtà. Tony Vaccaro è scomparso il 28 dicembre 2022 nella sua casa di New York. Aveva compiuto cent’anni. Ricordiamo con piacere i suoi cento anni festeggiati dal Comune di Bonefro con una videochiamata per celebrare gli anni di un maestro con una vita alle spalle intensissima. Fino alla fine. E con la storia di un uomo decisamente fuori dal comune.

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica