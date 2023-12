Studenti meritevoli, consegnato il premio "Bartolomeo Preziosi"

LARINO. Lo scorso mercoledì, 20 dicembre 2023, nella Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, è andata in scena la 45^ edizione del Premio Culturale “Bartolomeo Preziosi”, destinato agli studenti che hanno concluso col massimo dei voti il loro percorso di studi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di Larino.

La cerimonia, come ormai da consuetudine, coinvolge anche gli studenti delle stesse scuole in elaborati su un tema di riflessione. Quest’anno, la scelta è ricaduta sul tema tristemente attuale della guerra: l’assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Larino, Iolanda Giusti, ha ricordato infatti che, oltre alle tremende guerre in Palestina e in Ucraina, sono attivi nel mondo, benché non balzino agli onori della cronaca, più di cinquanta ulteriori conflitti. Essere edotti, non solo nella conoscenza degli stessi, ma soprattutto nell’educazione alla pace e al valore della vita, è fondamentale.

L’assessore Giusti inoltre ha ricordato Maria Montessori, la quale contrapponeva un’educazione alla pace, all’amore e al rispetto a quella, imperante, alla competizione e, dunque, al conflitto.

Gli interventi delle tre classi terze della scuola media “A. Magliano”, le riflessioni degli studenti dell’ITAeG “S. Pardo” e le poesie pluripremiate dei ragazzi e delle ragazze del Liceo “F. D’Ovidio” hanno commosso la sala e dato sostanza alla frase che rappresenta il testamento spirituale di Bartolomeo Preziosi.

“I giovani sono la speranza della terra molisana, che attende da loro un avvenire ricco di opere e fecondo di bene”: così disse l'intellettuale di natali larinesi, grazie alle cui donazioni sono nati, negli anni Settanta, la Biblioteca comunale di Larino e il premio economico e morale destinato agli studenti meritevoli.

La 45^ edizione ha dunque visto premiati, al termine della cerimonia, Gaia Falasca, che ha ottenuto la licenza media con votazione di 10/10, Francesco Panichella e Nicola Di Paolo, diplomatisi entrambi col massimo dei voti all'ITAeG, Rita Pietrolà e Mattia Lancieri, con votazione di 100/100, e Alessandra Pastorini, unica con 100 e lode, diplomatisi nel 2023 presso il liceo "D'Ovidio". A tutti loro, l'augurio della Città di Larino di un futuro ricco di soddisfazioni.

