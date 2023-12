L'amore per la nostra città: l'arte writing di SirSkape in via del Mare

TERMOLI. Non è una conoscenza nuova quella di SirSkape, l’artista che in questi giorni tiene banco a Termoli con la mostra al Castello Svevo, ma anche con il murales che sta realizzando in via del Mare.

Da sempre, Francesco Scapolatempore, questo il suo cognome, porta Termoli assieme al suo talento e due anni e mezzo fa ne parlammo, promuovendo il disegno del borgo antico che realizzò nel bresciano.

È un artista a tutto tondo proveniente da Milano: pittore, writer e professore di educazione artistica alle scuole medie di Milano, lui si chiama Francesco Scapolatempore (in arte SirSkape).

Ricordiamo la sua storia: un giorno partecipa a un concorso per writer in un paese dell'hinterland di Brescia, Castegnato dove l'amministrazione locale vuole riempire degli spazi con dei murales e il tema era il mare, allora Francesco riceve un consiglio dalla sua ragazza, Ileana De Santis, giovane musicista: “Perché non disegni il borgo vecchio di Termoli?"

Francesco che fin da subito è innamorato della nostra città non se lo fa ripetere due volte e subito si mette al lavoro e nel suo stile disegna su un muro di Castegnato (BS), in bellissima vista, la visione del borgo vecchio visto dal mare dal castello al faro.

La sua famiglia è originaria di Salerno, ma Termoli è nel suo cuore.