Nel 2024 si pagherà 10 euro per visitare Altilia: disponibili fidelity card e riduzioni

SEPINO. A partire dal 2 gennaio 2024 il Parco archeologico di Sepino avrà un unico titolo di accesso per l’Area archeologica e per il Museo della città e del territorio. Il biglietto intero avrà un costo di 10 euro.

I ragazzi fino all’età di 18 anni non pagano, con riduzione a 2 euro per i cittadini della comunità europea di età compresa tra 18 e 25 anni. Numerose sono inoltre le gratuità previste dal Ministero della Cultura per agevolare il più possibile l’accesso dei cittadini al Patrimonio (https://www.beniculturali.it/agevolazioni).

È prevista la possibilità di acquistare una Fidelity Card (Carta Fedeltà) nominale, al costo di 20 euro, che permetterà ai visitatori di accedere per un intero anno solare; uno strumento che consentirà a tutti coloro che hanno stabilito un legame affettivo e identitario con Sepino, di continuare a frequentarlo con assiduità contribuendo alla sua cura costante, e di vigilare sulla qualità dei servizi offerti. Il biglietto potrà essere fatto in loco, con carte di pagamento o banconote, presso i due punti di biglietteria presenti nell’area uffici di Porta Terravecchia e presso il Museo della città e del territorio, oppure potrà essere acquistato tramite l’app Musei Italiani (https://www.museiitaliani.it/acquista-biglietto), con successiva validazione a cura del personale di accoglienza e vigilanza del Parco.

Dalla sua effettiva entrata in funzione, grazie all’abnegazione e all’impegno quotidiano del personale tecnico-scientifico e amministrativo, alla dedizione e alla gentilezza del personale di accoglienza e vigilanza, il Parco sta portando avanti molte sfide, tra cui il ripristino del decoro, la cura del verde e del patrimonio archeologico e architettonico, la creazione di un’immagine coordinata, eventi e strategie di promozione e comunicazione, attività di ricerca e studi di fattibilità legati all’accessibilità esterna e interna del Parco, progetti di valorizzazione che faranno di Sepino un luogo inclusivo attento alle esigenze e ai linguaggi di tutti i diversi pubblici.

L’istituzione di un biglietto di ingresso, oltre a riconoscere lo straordinario valore storico-archeologico e culturale del sito, consentirà al Parco archeologico di Sepino di allinearsi ai luoghi di eccellenza che compongono il complesso e articolato Sistema Museale Nazionale e di adeguarsi agli standard europei, consentendo di contribuire in parte al mantenimento del sito e al miglioramento dei servizi al pubblico.