SirSkape in mostra al Castello Svevo

SyrSkape in mostra al Castello Svevo: intervista a Francesco Scatolatempore

TERMOLI. È stata inaugurata nella serata di ieri la rassegna artistica “Back to the Sheepfold - Contemporary Art Exhibition” di SirSkape, ospitata nella magnifica cornice del Castello Svevo, fino a sabato 30 dicembre.

L’artista milanese SirSkape, all’anagrafe Francesco Scapolatempore, presenta, per la prima volta, una splendida e unica raccolta di opere dal 2010 fino ai primi mesi del 2023. Una vera e propria antologia dell’artista sul suo percorso.

SirSkape, oltre alla mostra, sta realizzando un Murales a via del Mare, nei pressi della rotonda del trabucco. SirSkape è un artista, pittore, illustratore, writer e streamer italiano. Aspetto interessante questo, dato che la pittura di SirSkape è spesso dissacrante e satirica.

Tutto nasce ad Ortona dove l’artista si trasferisce alla fine degli studi per partecipare attivamente alla manifestazione artistica “Transumanza”. È proprio durante questa manifestazione che le sue “pecorelle” iniziano a prendere forma e, in modo a volte irriverente, la sacralità dei suoi lavori viene filosoficamente contaminata dalla satira, elemento che ancora oggi lo contraddistingue. Nell’ultimo periodo della sua permanenza ad Ortona, insieme ad un collettivo di giovani artisti, si ritrova anche organizzatore alcuni eventi nella bella cornice di Palazzo Farnese. Torna a Milano dove ritrova il suo ex docente del liceo A. Mazzotta, incontro che lo porterà a conoscenza del collettivo artistico del Museo La Permanente. In seguito ad una mostra collettiva organizzata dall’interno del museo, gli viene proposto di entrare nel direttivo giovani artisti della Pinacoteca, di cui è ancora membro. Noi con le immagini di Nicola Mastrogiuseppe lo abbiamo incontrato al Castello Svevo.

Galleria fotografica