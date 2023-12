"Italia on the road", il viaggio tra Abruzzo e Molise

MOLISE. Prende il via “Italia on the Road”, il format televisivo originale in onda su Raiplay con racconti di viaggi su quattro ruote, realizzato in collaborazione con Aci e Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane).

La prima delle sei puntate in calendario, che sarà rilasciata sulla piattaforma digital della Rai domani, venerdì 29 dicembre, è stata girata nelle regioni Abruzzo e Molise.

Il programma ideato e condotto da Metis Di Meo - volto di programmi Rai che raccontano l’Italia - è un percorso a tappe fra avventure e consigli di viaggio. In ogni puntata sarà presente un testimonial, un personaggio noto al grande pubblico e legato al territorio, che si metterà in gioco in una sfida raccontandoci tutti i segreti dei luoghi.

Si comincia da Abruzzo e Molise: in viaggio con la Di Meo ci sarà anche l’attore abruzzese Nicolò Galasso, protagonista della serie tv “Mare Fuori”, impegnato a riscoprire i posti a lui più cari.

Nella puntata del 29 dicembre si parte da Rocca di Cambio, con la SS696 del Parco Regionale del Sirente Velino. A Celano si incrocia la SS Tiburtina Valeria, per immettersi nella SS83 Marsicana sino a Villetta Barrea e Scapoli. Dal cuore della Marsica si passa per Ovindoli e Celano per poi dirigersi verso i Marsi. Panorami, storia e profumi e costeggiano il cammino del Perdono, un percorso religioso ma anche turistico-culturale degli antichi saperi e delle transumanze. Le splendide montagne, i fiumi e i laghi, i parchi, gli eremi, i conventi, i luoghi di culto, gli antichissimi borghi, le attività e le ricorrenze tipiche del folklore locale rendono il percorso ricco di esperienze e incontri. Si arriva poi in Molise per rivivere la tradizione secolare degli zampognari.

Nel corso della puntata saranno svelati aneddoti e curiosità su luoghi, siti storici e di attrazione turistica come il Castello di Celano, la street art di Aielli e il lago di Barrea.

Il programma di Raiplay vuole raccontare i luoghi più belli e anche quelli meno noti del turismo italiano a quattro ruote per promuovere, in particolare, un’offerta rivolta a un turismo destagionalizzato, che mette in luce le province meno note del Bel Paese. Si rivela così la scoperta di percorsi del nostro territorio che celano occasioni di svago, avventura, cultura e divertimento dove, forse, non ce li saremmo mai aspettati.

Il branded content è promosso da ACI, l’Automobile Club d’Italia, nato più di cento anni fa con lo scopo di favorire l’automobilismo in Italia, oggi in grado di disegnare l’orizzonte strategico di una nuova cultura della mobilità, sempre più sicura e sostenibile. ACI ci porta alla scoperta dei territori grazie alle sue strutture radicate sul territorio, leve strategiche per tutelare e sviluppare l’economia turistica nazionale.

Partner del progetto è Anas, impegnata a promuovere la cultura della sicurezza stradale anche nell’ambito dei racconti di viaggio. Inoltre, Anas è da sempre promotrice di iniziative concrete di conoscenza e fruizione del territorio in grado di definire, nel loro insieme, la forza e il valore del nostro Paese.

Il programma, in collaborazione con Rai Pubblicità, è scritto da Metis Di Meo e Dario Folchi con la collaborazione di Denis Falconeri. Direttore di produzione è Emiliano Celsi, la regia è di Andrea Conte. Il branded content è prodotto da Lilith Factory.