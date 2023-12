«Raccontare le storie dei nostri Borghi e fissarli nel tempo»

PORTOCANNONE. Il nostro amico Luigi Pizzuto nel promuovere cultura in basso Molise. Dopo l'incontro di Montenero di Bisaccia, l'autore del volume "Poesie a pezzi" è stato ieri sera a Portocannone, nell'ambito della Rassegna "Dialoghi d'autore", alle 18.30 presso la Sala del Consiglio e del Caffè letterario.

L'assessore alla Cultura Valentina Flocco ci ha così raccontato l'evolversi della serata: «Raccontare le Storie dei nostri Borghi, preservare la memoria dei Fatti, dei luoghi, fissarli nel Tempo…fermarci insieme, in questi momenti frenetici, per scoprire, pensare e per dialogare, fare Poesia! Questo abbiamo fatto questo pomeriggio. Ed il pubblico ha percepito e apprezzato molto “l’energia narrativa” dell'autore, che ha calamitato l’attenzione dei presenti focalizzandola sui racconti, sui sentimenti che essi suscitano.

Oltre le foglie, San Valentino, Piazza Grande, Ombre nel borgo, Gaza, questi i titoli di alcuni suoi componimenti su cui ci siamo soffermati, ci hanno spinto a riflettere su temi come le Radici, l’alienazione dell’uomo moderno, le guerre passate e quelle presenti, lo sforzo di tutti i giorni di conservare uno sguardo il più possibile sereno sulla realtà anche quando siamo bombardati da notizie e da immagini che ci destabilizzano, ci impressionano gli occhi, e in questo la natura, i nostri luoghi cari, la ricerca della Bellezza nella quotidianità, possono fare molto! Grazie, Luigi Pizzuto, per averci donato i tuoi versi e grazie a tutti gli amici intervenuti».

