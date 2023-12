"Contemporaneità visiva": la poetica dello spazio dell'artista Carmen Carriero

CAMPOMARINO. Si è tenuta a Palazzo Norante la presentazione della mostra d'arte cinetica "Contemporaneità Visiva" dell’artista molisana Carmen Carriero.

L’evento di presentazione ha coinvolto un pubblico numeroso e interessato che è stato accolto nei locali della Biblioteca Kodra, luogo divenuto ormai vero centro culturale del territorio. La mostra costituisce un'importante occasione per il pubblico per sperimentare i fenomeni della percezione visiva e del movimento all'interno degli splendidi spazi di Palazzo Norante.

Le opere dell'artista Carmen Carriero sono state presentate dal professor Nino Barone che ha spiegato come movimenti quali il cubismo e il futurismo abbiamo avuto un ruolo importante nell'evoluzione artistica di una corrente attraverso la quale l'autrice riesce ad esprimere elementi dinamici in continua trasformazione. Nelle opere di Carmen Carriero, infatti, emerge un forte utilizzo delle linee attraverso le quali l’artista esprime la propria poetica dello spazio.

La mostra rappresenta anche un omaggio a Pasquale Di Giulio, ricordato attraverso la lettura di una poesia scritta dal compianto professore.

Presenti, oltre ai membri dell'Istituzione, gli esponenti dell'amministrazione comunale. Ad aprire la presentazione è stata la delegata alla cultura e Presidente del Consiglio Comunale Carmen Carriero che ha sottolineato l’importanza delle opere esposte e la vicinanza dell’amministrazione comunale.

Presente anche il sindaco Piero Donato Silvestri, che ha visitato la mostra dopo la presentazione: “Siamo orgogliosi - ha spiegato il sindaco Silvestri - di ospitare le importanti opere di una concittadina in grado di portare la sua arte e la cultura al di là dei confini regionali e nazionali. Desidero esprimere la mia soddisfazione per il percorso di un’autrice che porta in alto il nome del nostro territorio e alla quale siamo grati per aver portato a Campomarino un’esposizione di notevole interesse artistico e culturale”

Le opere dell’artista campomarinese trapiantata a Roma sono in esposizione a Palazzo Norante e la mostra sarà aperta al pubblico nei prossimi giorni.

Galleria fotografica