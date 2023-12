Fiaccolata silenziosa, anche la Casa dei diritti c'è

TERMOLI. La Casa dei Diritti delle persone non poteva non accogliere l’invito-appello degli organizzatori di Faced e Città invisibile sulla partecipazione alla fiaccolata solidale di questa sera, che parte alle 18 da Pozzo Dolce. Riteniamo assolutamente insufficiente la risposta delle istituzioni locali rispetto a quanto accaduto un mese fa, col rogo in cui ha perso la vita un senza dimora di cui non ancora conosciamo l’identità. La dignità di coloro che per necessità si trovano a dover vivere in condizioni di estremo disagio va accompagnata con azioni significative di accoglienza e inclusione, oltre che di sola assistenza.