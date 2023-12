La notte di Natale del 1922 di Lucia, figlia spirituale di Padre Pio

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il Gruppo di Preghiera "Padre Pio Maria Immacolata" di San Croce di Magliano, nella Notte Santa, desidera narrare un evento tratto dalle memorie di Padre Pio. Il racconto di questa apparizione è attribuito a Lucia Ladanza, figlia spirituale di Padre Pio, che a Pietrelcina era cresciuta fin dalla fanciullezza sotto la sua guida, apprendendo da lui il catechismo, gli inni e le pratiche di pietà. Lucia raccontava che quando Padre Pio fu trasferito a San Giovanni Rotondo, si recava spesso nella cittadina garganica per chiedere e ricevere consigli e direttive da lui per la sua vita spirituale. Il 24 dicembre del 1922, Lucia decise di trascorrere la vigilia di Natale vicino al suo padre spirituale.

Quella sera faceva molto freddo e i Frati cappuccini avevano portato in sagrestia un braciere acceso. In sacrestia, accanto a questo braciere, con altre tre donne, Lucia aspettava la mezzanotte per partecipare alla Santa Messa che Padre Pio doveva celebrare. Le tre donne cominciarono a sonnecchiare, mentre Lucia continuò a recitare il Santo Rosario.

Dalla scala interna della sacrestia, scese Padre Pio e si fermò vicino alla finestra. Improvvisamente, in un alone di luce, apparve Gesù Bambino che si fermò tra le braccia di Padre Pio, il cui volto divenne tutto raggiante. Quando la visione scomparve, Padre Pio si accorse che Lucia, sveglia, lo stava fissando attonita. Il frate cappuccino si avvicinò e le chiese: "Lucia, che hai visto?". Lucia rispose: "Padre, ho visto tutto". Padre Pio allora la ammonì severamente: "Non dir nulla a nessuno!". Proprio per questo motivo, il Gruppo di Padre Pio desidera riproporre questo fatto, accaduto esattamente 100 anni fa. «Se il nostro cuore è aperto, Gesù Lo Sceglie Come Culla! Buon Natale!»